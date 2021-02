Schadstoffmobil nicht unterwegs/Wertstoffhöfe geöffnet.

Magdeburg (ST) – Umwelt: Wegen der aktuellen Wettersituation kann die termingerechte Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet weiterhin nicht sichergestellt werden. Um die evtl. Leerung zu ermöglichen, sind trotzdem unbedingt die Zugänge zu den Abfallbehältern und von dort zur Fahrbahn von Schnee freizuhalten. Die Abfallbehälter werden zu einem späteren Zeitpunkt von den Entsorgungsfahrzeugen angefahren.

Zudem erfolgt im gesamten Stadtgebiet in dieser Woche keine Sperrmüllabholung. Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb wird zeitnah über neue Termine für die Abholung informieren. Betroffene, die in diesen Tagen einen Termin haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Sperrmüllservice unter der Rufnummer 0391/5 40 46 88 zu melden. Es wird darauf hingewiesen, an den genannten Tagen keinen Sperrmüll bereitzustellen, da dieser nicht entsorgt werden kann.

Das Schadstoff- und Wertstoffmobil ist in dieser Woche ebenfalls nicht unterwegs. Alternativ können Schadstoffe weiterhin an den Wertstoffhöfen Hängelsberge oder Cracauer Anger abgegeben werden. Diese beiden Wertstoffhöfe und der Wertstoffhof Silberbergweg sind regulär geöffnet.

Aktuelle Änderung werden im Internet unter www.magdeburg.de/sab veröffentlicht.

***

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg

Telefon: (03 91) 5 40 27 69, -2717

FAX: (03 91) 5 40 21 27