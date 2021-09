Mainz – Corona-Aktuell 22.09.2021: Chance zum Impfen jetzt noch nutzen – vor Ort! Ohne Termin im Impfzentrum noch bis 30. September 2021 möglich!

Mainz – Corona-Aktuell 22.09.2021: (ekö) Die Corona-Schutzimpfung ist der Schlüssel, um die Pandemie dauerhaft unter Kontrolle zu bringen.

Impfstoff ist mittlerweile in größeren Mengen vorhanden. Die Landeshauptstadt Mainz bietet daher im Rahmen ihrer Vor-Ort-Impfkampagne mit niedrigschwelligen Impfangeboten in den Stadtteilen Termine an. Das Team des Mainzer Impfzentrums kommt dafür mit medizinischen Personal vor Ort eigens in die Mainzer Stadtteile.

Auch der Impfbus des Landes bietet Impfen vor Ort an. Außerdem kann man sich ohne Termin noch bis 30. September 2021 im Impf-zentrum in Mainz-Gonsenheim impfen lassen.

