Mainz – Rheinland-Pfalz nimmt Corona-Maßnahmen zurück

Philipp Fernis: Wegfall von 2G ist für den Einzelhandel eine enorme Entlastung.

Mainz – Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am heutigen Mittwoch erste Schritte zur Rücknahme von Corona-Maßnahmen angekündigt. Dazu sagt der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, Philipp Fernis:

„Es ist richtig, jetzt die ersten Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Trotz hoher Infektionszahlen entwickelt sich glücklicherweise die Belastung der Krankenhäuser und insbesondere der Intensivstationen stabil. Eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems steht mit der vorherrschenden Omikron-Variante derzeit nicht zu befürchten. Gleichzeitig haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit einer Impfung zuverlässig vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Daher ist es nur folgerichtig, dass staatliche Maßnahmen nun Stück für Stück enden. Insbesondere für den Einzelhandel ist der Wegfall der 2G-Regeln eine enorme Erleichterung.

Wir werden die weitere Entwicklung der Pandemie genau beobachten. Für die Freien Demokraten war immer klar, dass die Maßnahmen angemessen und verhältnismäßig sein müssen. Wenn sich also in den kommenden Wochen abzeichnet, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems weiterhin nicht zu befürchten ist, werden wir weitere Schritte in Richtung der vollständigen Rücknahme der Maßnahmen ins Gespräch bringen. Mit Blick auf den nahenden Frühling und steigende Temperaturen bin ich sehr optimistisch, dass wir beispielsweise in der Gastronomie bald über weitere Öffnungen reden können.

Um es klar zu formulieren: Sobald es die Lage erlaubt, sprechen wir über die vollständige Rücknahme aller Maßnahmen, die in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt wurden.“

