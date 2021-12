Mainz – Umwelt: Schnittmaßnahmen bei Bäumen und Gehölzen während der Vegetationsruhe Winter/Frühjahr 2021/2022

Mainz – Umwelt: (rap) Neben den allgemeinen jahreszeitlich anfallenden Grünpflegearbeiten werden mit Beginn der Vegetationsruhe vom Grün- und Umweltamt der Landeshauptstadt Mainz größere Schnittmaßnahmen an Bäumen und Sträuchern durchgeführt.

Hierbei wird neben dem Erziehungsschnitt verschiedener Jungbäume auch der jährlich wiederkehrende Baumrückschnitt am Rheinufer und der Kupferbergterrasse durchgeführt. In verschiedenen öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen entlang von Straßen, auf Spiel- und Sportplätzen sowie in Kleingartenanlagen sind Verjüngungsschnitte geplant.

Ziele sind hierbei die Förderung des Neuaustriebes von Sträuchern und Bodendeckern, die arttypische Entwicklung der Gehölze, der Erhalt der Verkehrssicherheit, die Wahrung des Gestaltcharakters einzelner Grünanlagen sowie die Prüffähigkeit von Mauern und Brücken (Bauwerksprüfung).

Im Rahmen dieser Arbeiten werden in einzelnen Fällen Sämlinge bzw. trockene, geschädigte, kranke oder zu dicht stehende Bäume aus Gehölzbeständen entnommen. Um die Eingriffe möglichst naturverträglich durchzuführen, unterteilt das Fachamt größere Grünanlagen in einzelne Abschnitte, welche dann im Laufe mehrerer Jahre bearbeitet werden.

Um zugleich dem Nist- und Brutschutz der heimischen Vogelwelt Rechnung zu tragen, beendet das Grün- und Umweltamt die Arbeiten Anfang März 2022.

Die besonderen Schwerpunkte werden in den einzelnen Stadtteilen sein:

Altstadt

– Theodor-Heuss-Brücke, Taxus absetzen

– Taxus an der Zitadelle absetzen

Bretzenheim

– Koblenzer Straße, Gehölzschnitt

– Pariser Straße, Rückschnitt Straßenbegleitgrün 8. Abschnitt

– Südring, Totholzentnahme im gesamten Bereich, Rückschnitt

– Haifa-Allee Freistellung sämtlicher Lärmschutzwände, Rückschnitt (Bauwerksprüfung)

– Wilhelm-Quetsch-Straße entlang Lärmschutzwand, Rückschnitt (Bauwerksprüfung)

– Saarstraße, Auffahrt Koblenzer Straße, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage (BSA) Albert-Schweitzer-Straße zu Häusern, Rückschnitt

– BSA, Streifen hinter den alten Tennisplätzen, Rückschnitt

– Marienborner Straße, Ecke Fußweg Küferweg, Rückschnitt-

Drais

– Zäune Lärmschutzwall Panzerstraße freischneiden zwischen Friedhof und „La Pineta“

– Carl-Orff-Straße, Rückschnitt

– Spielplatz Am Alten Sportplatz, Rückschnitt

– Überwucherung Wegekreuz an der Markthalle zur K11, Sträucher zurückschneiden und Kletterpflanzen entfernen

– Am alten Sportplatz, Gehölze absetzen

Ebersheim

– Spielplatz Grünberger Straße/Ecke Dresdener Straße, Baumentnahme, Totholz

– Kleingartenverein, starker Rückschnitt zum Feld

Finthen

– Spielplatz Pfarrer-Autsch-Straße, Rückschnitt

– Spielplatz Uhlerbornstraße, Rückschnitt

– Spielplatz Kettelerstraße 40-60, Rückschnitt

– Spielplatz Thüringer Straße, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage, Rückschnitt

– Sertoriusring /Ecke Waldthausenstraße neben Wertstoffhof, Sträucher und Knöterich absetzen

– Sertoriusring Wallanlage, Rückschnitt

– Sportplatz Waldthausenstraße, Sträucher und Kleinbäume absetzen

– Spielplatz Hermann-Löns-Straße, Rückschnitt

– Spielplatz Asternweg, Rückschnitt

– Alten Ruhesitz Königsborn, Rückschnitt

Gonsenheim

– Sybilla-Merian-Straße Böschung (Parkstreifen), Brombeeren zurücksetzen

– An den Reben, kleine Anlage hinter Kita Dreieck, Sträucher absetzen

– Unterführung Gonsenheimerstraße, Gehölze absetzen

– Alter Friedhof, Haselnusssträucher hinter Spielplatzbereich absetzen

– Sportplatz Am Sportfeld, Haselnüsse zurückschneiden

– Sportplatz Philipp-Wasserburg-Straße, Durchgangsweg zum Bolzplatz, Rückschnitt

– Westring Grünanlage, Totholzentnahme

– Im Niedergarten, Rückschnitt

– Unterführung Bruchspitze, Rückschnitt (Bauwerksprüfung)

– Spielplatz Am Sportfeld, Rückschnitt

– Spielplatz Dr.-Erich-Jung-Straße, Rückschnitt

Hartenberg/Münchfeld

– Kerschensteinerstraße 34-36, Sträucher absetzen

– Lärmschutzwand Saarstraße Ecke Dreispitz, Kletterpflanzen freischneiden

– Stützwand entlang Saarstraße, Gehölze absetzen

– Spielplatz Münchfeld Spielplatz, Rückschnitt

– Spielplatz Hegelstraße, Rückschnitt

– Lina-Bucksarth-Straße Spielplatz, Weiden absetzen

– Hegelstraße, 2. Bauphase, Rückschnitt

– Dijonstraße 81, Grünanlage, Rückschnitt

– Am Lungenberg, Rückschnitt (Minigolfanlage)

– Ludwigsburger Straße, Durchgangsweg, Rückschnitt

– Übergang Zebrastreifen zur Ludwigsburger Straße, rechte Straßeneinfahrt, Rückschnitt

– Betriebshof Wallstraße, Rückschnitt

– Jakob-Steffan-Straße, Rückschnitt

– Richard-Schirrmann-Straße, Rückschnitt

– Spielplatz Ludwigsburger Straße, Rückschnitt

Hechtsheim

– Ludwig-Erhard-Straße, Gehölze roden in Versickerungsmulden/zu Anwohnern

– Alte Mainzer Straße auf der Mauer, starker Rückschnitt 5. Teil

– Lärmschutzwand Rheinhessenstraße, Gehölzrückschnitt

– Spielplatz Vogelsberger Straße, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage (BSA) Hechtsheim zu Weingut, Rückschnitt

– BSA – Wallanlagen auf dem Sportplatz, Rückschnitt + 1 trockene Linde entfernen

– Grünanlage Vogelsberger Straße, Entnahme Totholz

– Am Mühldreick, Rückschnitt

– Ludwig-Strecker-Straße, Rückschnitt, Totholzentnahme

Laubenheim

– Bezirkssportanlage (BSA9 Laubenheim Gehölzrückschnitt im Innenbereich des Sportplatzes und Rahmengrün und Fällungen toter trockener Bäume

– Groß-Gerauer-Straße 62, Anliegerzaun und Mirabelle, Rückschnitt

– Rüsselsheimer Allee Graben, Rückschnitt

– Am Edelmann 3, Zaun freischneiden

Lerchenberg

– Bezirkssportanlage (BSA) Lerchenberg, entlang Lortzingstraße, Gehölze absetzen

– Rilkeallee Sportplatz, Rückschnitt

– Alter Sportplatz, Rückschnitt

Oberstadt

– Stadtpark und Volkspark, Bänke, Zäune und Wege

freischneiden und allgemeiner Gehölzrückschnitt

– Unterer Michelsbergweg, Gehölze und Brombeeren absetzen

Spielplätze allgemein, Bänke, Zäune und Wege freischneiden

– Wallanlagen einzelne Bäume und Sträucher aufasten

– Kleingartenanlagen Oberstadt, Entfernen abgestorbener Bäume und Rückschntt

– KGV Goldgrube, starker Rückschnitt und Entfernen abgestorbener Bäume

– Pariser Straße stadteinwärts, Rückschnitt

– Brückenlager Am Bauwerk 23 Unterer Michelsbergweg,

freischneiden (Bauwerksprüfung)

– Alle Brückenbauwerke Pariser Straße freistellen (Bauwerksprüfung)

– Alter Mainzer Weg entlang Ebersheimer Weg, Rückschnitt

– Bussescher Garten, Rückschnitt

– Parkplatz Untere Zahlbacher Straße, Psychatrie, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage (BSA) Albert-Schweitzer-Straße, rund um Gymnastikwiese, Rückschnitt

– BSA Albert-Schweitzer-Straße, hinter den Kabinen, Rückschnitt

– Fichteplatz, Rückschnitt

– Grünanlage Annabergstraße (Sonniger Hang), Rückschnitt

– Cafe Balance, Zaun freischneiden

– Windmühle, Grünfläche absetzen

– Agrippastraße entlang Parkstreifen, Rückschnitt

– Grünanlage Rodelberg, Rückschnitt

– Georg-Fahrbach-Straße, Radfahrbrücke, Entfernen abgestorbener Bäume

– Geschwister-Scholl-Straße 4, Zaun freischneiden

– Geschwister-Scholl-Straße, Tunnel Fußgängerunterführung, Rückschnitt

– Grünanlage Jägerstraße, Rückschnitt

– Hechtsheimer Straße Grünfläche am Nettomarkt, Rückschnitt

– Hechtsheimer Straße Gehölzstreifen beidseitig, Rückschnitt

– Kleingartenverein Rolle Rad, Höhenreduzierung Hainbuchenhecke

– Am Rosengarten entlang Grundstücksgrenze, Rückschnitt

– Otte-Brunfels-Schneise 2, entlang Anlieger, Teilrodung

Marienborn

– Altkönigstraße Richtung Klein-Winternheim, starker Rückschnitt

Mombach

– Am Westring/An der Hasenquelle, Gehölze an Robinienwiese absetzen

– An der Plantage 70+72, Rückschnitt

– Spielplatz Am Hipperich, Gehölze absetzen

– Spielplatz Köppelstraße, Totholz entfernen

– Spielplatz Abenteuerwald, Rückschnitt

– Spielplatz Am Obstgarten, Rückschnitt

– Abenteuerspielplatz, Rückschnitt

– Am Hipperich, Rückschnitt

– Am Stollhenn, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage (BSA) Zur Brunnenstube, Zaun (Bäume) frei schneiden

Neustadt

– Spielplatz Taunusstraße, Rückschnitt

– Grüne Brücke, Rückschnitt

Weisenau

– Leinpfad, entlang Bahngleise, Rückschnitt

– Am Huhlchen, Wendehammer, Rückschnitt

– Hohlstraße an der Mauerkrone, Rückschnitt

– Chana-Khan-Straße, Anliegerzäune, Rückschnitt

– Bezirkssportanlage (BSA) Ballfangzaun freischneiden

