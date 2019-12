Erstellt in

Pirmasens – Am Samstag, den 28.12.19, gegen 13:32 Uhr wurde in der Alten Winzler Straße in insgesamt 3 Gartenhäuser eingebrochen.

Es liegen keine Täterhinweise vor. Ob hierbei etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Pirmasens