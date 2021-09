Pirmasens – Fehrbach: Vermarktung der Bauplätze im Albert-Bastian-Weg startet

Pirmasens – Die Stadt Pirmasens hat im Ortsbezirk Fehrbach ein Neubaugebiet in der Gewanne „Auf dem Rehbock“ geschaffen. Im Albert-Bastian-Weg sind elf erschlossene Bauplätze entstanden. Ab sofort können sich Interessenten für die Grundstücke bewerben.

Von der Renaissance des Stadtlebens profitiert Pirmasens in gesteigertem Maß. Gerade einem Mittelzentrum wird vor dem Hintergrund funktionierender Nahversorgung künftig eine noch größere Bedeutung zugeschrieben. Der verstärkte Zuzug zieht eine erhöhte Nachfrage an Wohnraum in hoher Qualität nach sich. Die Verwaltung hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investitionen in den Wohnungsmarkt von privater Hand zu fördern. Gleichzeitig reagiert die Stadt auf den steigenden Bedarf nach attraktiven Bauplätzen für Einfamilienhäuser – insbesondere für Familien mit Kindern. Ein konkretes Beispiel ist das Neubaugebiet im Ortsbezirk Fehrbach.

Die elf erschlossenen Bauplätze im Albert-Bastian-Weg sind zwischen 507 und 966 Quadratmetern groß. Bis spätestens Ende 2023 sollen dort freistehende Einzelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten entstehen. Die Grundstücke werden zum Preis von 130 Euro pro Quadratmeter veräußert.

Bei der Vermarktung der Baugrundstücke hat die Verwaltung junge Paare und Familien mit Kindern im Blick, die bisher noch nicht über eigenes Wohneigentum verfügen. Bei der Bewerber-Auswahl spielen u.a. die Ortsansässigkeit sowie das berufliche und ehrenamtliche Engagement oder ein besonderer Bezug zur Stadt Pirmasens beziehungsweise dem Ortsbezirk Fehrbach eine Rolle. Ausführliche Informationen zu den erschlossenen Baugrundstücken sowie einen entsprechenden Bewerbungsbogen gibt es auf dem Kommunalen Immobilien Portal (KIP) unter www.kip.net/rheinland-pfalz/pirmasens .

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bittet Interessierte ihre Bewerbung bis spätestens 25. Oktober 2021 schriftlich einzureichen (Delaware Avenue 1-3, 66953 Pirmasens oder per E-Mail: liegenschaften@pirmasens.de).

