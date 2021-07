Pirmasens – Das Konzert „Deutschstunde“ mit dem Pirmasenser Musiker Klaus Reiter musste im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden. Die Stadtbücherei lädt nun am Samstag, 7. August 2021, zur „Deutschstunde“ in die Festhalle ein.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Bei Verhinderung oder wenn die Eintrittskarten nicht anderweitig vermittelt werden können, können diese bei der Stadtbücherei abgegeben werden. Die Rückerstattung erfolgt per Überweisung. Da die Veranstaltung ausverkauft war, kann die Rückgabe nur bis zum 30. Juli 2021 erfolgen, damit andere Interessenten die Möglichkeit haben, die zurückgegebenen Karten zu erwerben.

Hintergrund: Mit seinem neuen Programm „Deutschstunde“ erfüllt sich Klaus Reiter einen schon lange gehegten Wunsch, seinen deutschsprachigen Vorbildern zu huldigen. Zu hören sind Lieder insbesondere von Hannes Wader und Klaus Hoffmann, aber auch von Reinhard Mey und Konstantin Wecker. Darüber hinaus präsentiert er aber auch traditionelles deutsches Liedgut wie etwa die Hymne des Widerstands: „Die Gedanken sind frei“ und Werke aus dem schier unerschöpflichen Repertoire der unvergessenen Liedermacher-Zwillinge vom Horeb, Hein und Oss Kröher.

Unterstützt wird er an diesem Abend von der Akkordeonistin Barbara Wesely aus Zweibrücken, die in der dortigen Musikszene eine feste Größe ist. Sie spielt u.a. in den überregional bekannten Formationen „Blueshimmel“ und „Trio Finale“ die auch in der Siebenhügelstadt gern gesehene Gäste sind. Etliche Auftritte beim „Pirmasenser Musiksommer“ im Neufferpark, bei der Akustiksession „Park Song“ und in den Kulturcafés „Pünktchen & Anton“ und „Carpe Diem“ belegen dies.

Eine wirkliche Koryphäe auf seinem Instrument ist Albert Koch aus Kaiserslautern. Der Mundharmonikavirtuose ist ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter und geschätzter Ausnahmekönner seines Fachs und seit Jahren Frontmann der Bluesformation „Tin Pan Alley“. Engagements bei etlichen anderen Formationen bzw. Musikern und sein stets voller Terminkalender belegen die exponierte Stellung Kochs.

Auf einen Blick: Am Samstag, 7. August 2021, lädt die Stadtbücherei zu einer musikalischen Deutschstunde in die Festhalle ein. Zu Gast ist der Pirmasenser Musiker Klaus Reiter mit der Akkordeonistin Barbara Wesely und dem Mundharmonikavirtuosen Albert Koch. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. In der Pause besteht Gelegenheit zum Getränkekauf beim Partyservice Hill. Die Bestimmungen des allgemein gültigen Abstands- und Hygienekonzepts sind einzuhalten. In der Festhalle ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.

***

Stadt Pirmasens