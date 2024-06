POL-HN: Unfall A6 mit Gefahrgut-Lkw’s: A6 zwischen Neckarsulm und Weinsberg voll gesperrt

Posted in

Unfall A6 Neckarsulm (ots) – Bei einem Auffahrunfall im Bereich der A6, Anschlussstelle Neckarsulm in Fahrtrichtung Weinsberger Kreuz, waren insgesamt 4 Lkw beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Gefahrgut-Lkw nach einem Rückstau auf einen vorausfahrenden Gefahrgut-Lkw auf und schob hierbei noch 2 weitere Lkw aufeinander.

Der erste Gefahrgut-Lkw hatte Altbatterien geladen. Durch den Aufprall wurde sein Anhänger beschädigt, wodurch es zum Auslaufen von Batteriesäure kam.

Auch der zweite Lkw hatte ätzende Flüssigkeit geladen, welche durch den Unfall austrat. Ihm wurde der Anhänger abgerissen, wodurch auch die Fahrbahnoberfläche beschädigt wurde.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Säure jeweils verdünnt und aufgefangen werden, so dass schlussendlich keine Gefahr für die Umwelt bestand.

Die BAB wurde zur Bergung der Lkw’s bis in die Nacht hinein in Fahrtrichtung Weinsberg komplett gesperrt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt – es entstand Sachschaden von ca. 280.000,- Euro. Die Polizei war mit insgesamt 4 Streifen im Einsatz, die Feuerwehr war mit 36 Mann und 16 Fahrzeugen vor Ort.