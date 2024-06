Grenzüberschreitende Nutzung für Deutschlandticket gilt im Juli und August auch in Teilen Frankreichs für Menschen unter 28

Posted in

Grenzüberschreitende Nutzung für Deutschlandticket – Während der Sommermonate Juli und August können junge Menschen unter 28 aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland das Deutschlandticket ohne Aufpreis auch in französischen Regionalzügen in der Région Grand Est nutzen. Umgekehrt können Jugendliche aus der Région Grand Est mit einem ‚Pass Jeune‘ in Regionalzügen und S-Bahnen der drei Bundesländer mitfahren. Dazu erklärt Fabian Ehmann, europapolitischer Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Das Deutschlandticket kann jetzt auch Frankreich! Diesen Sommer können junge Menschen unter 28 für zwei volle Monate ohne Aufpreis die Région Grand Est erkunden. Ein Flammkuchen in Colmar, eine Besichtigung der Kathedrale von Reims oder eine Tour durch das Europaparlament in Straßburg – all dies ist für junge Menschen nun einfach und ohne zusätzliche Kosten für Fahrscheine möglich. Wir danken allen Beteiligten für dieses starke Signal der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.“

Dr. Lea Heidbreder, mobilitätspolitische Sprecherin der GRÜNEN Landtagsfraktion, fügt hinzu: „Das ohnehin attraktive Deutschlandticket bekommt für zwei Monate ein grenzüberschreitendes Upgrade. Dadurch motivieren wir junge Menschen zu mehr Fahrten mit der Bahn und machen das ohnehin beliebte Deutschlandticket noch populärer. Dies ist eine gute Nachricht für Mensch und Klima. Nun ist es an der Zeit, das Deutschlandticket auch langfristig zu erhalten.“

Text: Dr. Claudius Ruch, Stv. Pressesprecher – Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Rheinland-Pfalz