POL-PDLD: Landau in der Pfalz – Einbruch in Glockenturm

Landau in der Pfalz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter die Eingangstür der Stiftskirche in Landau auf und gelangten so in den Glockenturm. Im Glockenturm wurde zudem eine Tür zum Bereich der Glocke gewaltsam geöffnet.

Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu entgegen.