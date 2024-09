POL-SU: Unfall B478 Ingersau – Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorradfahrerin

Unfall B478 Ingersau, Neunkirchen-Seelscheid (ots) – Am heutigen tag um 11:41 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad mit Verletzten informiert.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr eine 79jährige Pkw-Fahrerin aus Lohmar die B487 in Richtung Hennef. Dahinter befand sich eine 20jährige Motorradfahrerin aus Königswinter. In der Ortslage Ingersau wollte die Pkw-Fahrerin nach links in die Winterscheider Straße abbiegen. Die Motorradfahrerin setzte genau in diesem Moment an, den Pkw zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Motorradfahrerin schwer verletzt und die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Beide Beteiligten wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte erstversorgt und danach jeweils einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Die B478 musste für die Unfallaufnahme in beide Richtungen bis 13:30 Uhr werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. (DS)