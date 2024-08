FW Hennef: S-Bahn (S 19) auf freier Strecke zwischen Köln und Hennef in Höhe der Kolberger Str. zum Stillstand gekommen – Evakuierung erforderlich

Posted in

Hennef (ots) – Alarmierungszeit: 13.08.2024, 18:18 Uhr | Einsatzort: Hennef, Bahngleise in Höhe der Kolberger Straße | Stichwort: TH 1 | Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit der Löscheinheiten Hennef, Polizei | Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 16.

Eine S-Bahn (S 19) war am 13.08.2024 unterwegs von Köln nach Hennef. Auf Höhe der Kolberger Straße kam es gegen 17:20 Uhr zum Stillstand der Bahn, da sich mehrere Äste in der Oberleitung verfangen hatten. Diese verhinderten die Weiterfahrt.

Betroffen waren zwei hintereinander gekoppelte Triebzüge der Baureihe 423. Im Zug befanden sich viele Passagiere (ca. 200 – 300). Diese mussten in dem Verkehrsmittel warten, bis ein Evakuierungszug organisiert war. Der Evakuierungszug der Baureihe 424 konnte zur Unfallstelle fahren, da nur eine Seite der Oberleitungen von den herabgefallenen Ästen betroffen war.

Die Feuerwehr unterstützte das Notfallmanagement bzw. den Notdienst der Bahn bei der Evakuierung der S-Bahn. Der zu evakuierende Zug und der Ersatzzug wurden so nebeneinander platziert, dass sich die Türen auf gleicher Höhe befanden. Sodann wurden mehrere mobile Einstiegshilfen (Rampen) zwischen die Türen gelegt, so dass die Passagiere von einem Zug in den anderen gelangen konnten.

Nach der vollständigen Evakuierung des verunfallten Zuges fuhren die Passagiere mit dem Ersatzzug weiter zum Bahnhof Hennef.