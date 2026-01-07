Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Presseschau – Stuttgarter Nachrichten: Bundeskanzler Merz wirbt erneut für Reformen in der Wirtschaftspolitik – er muss zeigen, was er kann

Presseschau – Stuttgarter Nachrichten: Merz muss zeigen, was er kannDer Bundeskanzler wirbt erneut für Reformen in der Wirtschaftspolitik. Machen wäre besser – Berlin (ots) – In der Wirtschaftspolitik setzt er den kommunikativen Stil fort, den er vor seiner Zeit als Kanzler pflegte.

Das Prinzip Merz besteht darin, durch vehement vorgetragene Forderungen den öffentlichen Diskurs zu verändern und so den Raum für Veränderungen zu erweitern. In der Opposition war er damit erfolgreich. Doch nun richten sich die von Merz geweckten Erwartungen an ihn selbst.

Die echte Kunst eines Kanzlers ist, Mehrheiten für schmerzhafte Veränderungen Stück für Stück zu organisieren, auch in schwierigen Regierungskonstellationen. Gerne auch hinter den Kulissen. Merz muss nun zeigen, ob er diese Kunst beherrscht.

Stuttgarter Nachrichten

