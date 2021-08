Drastische Änderungen auf dem Reisemarkt.

Reisemagazin / Tourismus – Echtes Reisen: Wer kann sich noch an eine Zeit erinnern, in der es nicht möglich war, Flüge via App oder im Internet zu buchen?

Bestimmt kommt bei dem ein oder anderen aufgrund dieser Erinnerung eine gewisse Nostalgie auf. Die Zeiten haben sich drastisch geändert und es stellt sich die Frage, ob es denn echtes Reisen noch gibt, oder ob heute nicht alles zu einem bloßen, komfortablen Urlaub verkommen ist?

Die Hotels für den Trip sind bereits vollständig gebucht und auch das Wetter während der Zeit im Ausland ist immer schon im Voraus bekannt. Die Sehenswürdigkeiten, auf die man sich bereits seit vielen Wochen freut, kennt man schon zur Genüge von Fotos oder Videos aus dem Internet.

Gibt es noch wirkliche Überraschungen und Geheimtipps?

Gibt es also noch wirkliche Überraschungen und Geheimtipps oder geht es einzig und allein darum, Dinge von einer imaginären Liste zu streichen, nur dass man damit in den sozialen Medien vor den zu Hause gebliebenen Freunden prahlen kann?

Die Sicht auf das Reisen hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert und was einst als besonderes Abenteuer galt, wird heute zur Randnotiz. Reisen ist zu einem Konsumgut verkommen. Wer nicht reist, der wird bemitleidet und immer öfter nehmen, vor allem junge Leute, sogar Kredite auf, um größere Urlaube verwirklichen zu können.

Komfort auf Reisen – Fluch oder Segen?

Was ist es, dass man von Reisen mit nach Hause bringen möchte? Fotos, Souvenirs oder doch lieber lebensverändernde positive Eindrücke? Einst waren Reisende viel beachtete Personen, die mit einer gewissen Ehrfurcht betrachtet wurden. Sie konnten von fernen Ländern berichten und entschieden sich für eine gewisse Zeit dazu, fernab allen Komforts zu leben. Heute ist das anders, denn wer heute verreist, der ist gewillt, viel Geld für teure Hotels, Poollandschaften, Spa-Bereiche oder einen direkten Zugang zum Strand, also für den Komfort, auszugeben.

Dabei reißt der Kontakt zur Heimat niemals ab, täglich hält man die Familie und alle daheimgebliebenen Freunde auf dem Laufenden. Sogar auf die Zahlen und Quoten beim Lotto muss der Reisende nicht mehr verzichten. Die Tipps lassen sich überall dort abgeben, wo es das Internet gibt. Das ist natürlich praktisch, wenn die Automatismen, auf die man sich Woche für Woche freut, nicht aufgegeben werden sollen. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, als einen Urlaub, der am Schluss auch noch in einen Lottogewinn mündet? Wahrscheinlich nicht.

Doch dabei stellt sich die Frage, was macht eine solche moderne Reise mit einem? Komfort wird durch noch größeren Komfort, bloß an einem anderen Ort, eingetauscht. Bleibende Eindrücke, die einen dauerhaften Effekt auf das Leben haben, bleiben doch dabei aus, oder nicht? Schlimmer sind allerdings die Dinge, die psychologisch bei einem passieren, wenn es zu einem Entzug von Reisen und Urlaub kommt.

Wie mache ich es nun?

Die Entscheidung, wie der nächste Urlaub oder die nächste Reise angegangen wird, liegt ganz bei einem selbst. Vielleicht sollte sich die Frage gestellt werden, was der Urlaub beeinflussen soll und was man sich von ihm verspricht. Wer ein paar Tage abschalten und entspannen will, der findet vielleicht tatsächlich in einem Spa das genau Richtige. Wer allerdings nach einem Perspektivenwechsel und nach einem Abenteuer sucht, der sollte sich wahrscheinlich nach etwas anderem umsehen. Vielleicht bleibt ja das Smartphone bei der nächsten Reise einfach daheim.

Übrigens: In Kürze starten wir hier auf dem Mittelrhein-Tageblatt ein neues Journal zum Thema Camping. Mit ständig neuen Infos zum Thema.

***

Reisemagazin / Tourismus – Echtes Reisen – gibt es das noch?

Mittelrhein Tageblatt – Redaktion Reisen und Freizeit – Sven Damaschun