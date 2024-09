Neue Urlaubsziele bei schauinsland-reisen!

Von der Adriaküste bis zum Orient – schauinsland-reisen nimmt mit dem Oman und Albanien zwei neue Trendziele ins Programm.

Duisburg, 19. September 2024 — Der Reiseveranstalter schauinsland-reisen erweitert sein Produktangebot um zwei neue Trendzielgebiete. Ab Oktober gehört der Oman mit zum Portfolio. Ab Sommer 2025 folgt mit Albanien ein weiteres Zielgebiet, das zuletzt immer mehr Gäste aus dem deutschsprachigen Raum angezogen hat. Für den Oman sind bereits zahlreiche Angebote in den Buchungssystemen freigeschaltet. Bei Albanien steht der Buchungsstart kurz bevor. In beiden Zielgebieten wird schauinsland-reisen das Angebot an verfügbaren Hotels in den kommenden Wochen sukzessive erweitern, so dass den Reisebüros ausreichend Kontingente zur Verfügung stehen werden.

Bei den Gästen von schauinsland-reisen waren Destinationen im Orient zuletzt stark nachgefragt. „Wir verzeichnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit Jahren zweistellige Zuwachsraten“, betont schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, mit dem Sultanat Oman ein weiteres Land aus dem arabischen Raum ins Programm zu nehmen, das bei Pauschaltouristen zuletzt immer beliebter geworden ist.“ Im vergangenen Jahr gab es im Oman nach offiziellen Schätzungen insgesamt mehr als 100.000 Reisegäste aus dem deutschsprachigen Raum. Das Land ist bei Strandliebhabern, die entspannten Luxus genießen möchten, ein ebenso gefragtes Ziel wie bei Aktivurlaubern, die in den mystischen Gebirgslandschaften ideale Voraussetzungen für Wanderungen oder Mountainbiketouren finden. Besonders beliebt bei Touristen ist die Region Salalah, wo schauinsland-reisen verschiedene Hotels aller auf dem deutschsprachigen Markt bekannten Hotelketten im Angebot hat. Dazu gehören das Juweira Boutique Hotel**** und das Salalah Rotana Resort*****, die beide unmittelbar an der malerischen Küste von Salalah liegen.

Für diejenigen, die es in die Hauptstadt Muscat zieht, empfiehlt sich unter anderem das aus drei 5-Sterne-Resorts bestehende Shangri-La-Hotel, wo das im osmanischen Stil gestaltete Al Bandar-Hotel, das besonders familienfreundliche Al Waha-Hotel und das ab 16 Jahren buchbare Al Husn-Hotel einen besonderen Luxus für sämtliche Zielgruppen bieten. Aktuell sind bei schauinsland-reisen außerdem zwei Mietwagen-Rundreisen im Oman in Planung, die in Kürze buchbar sein werden.

Flugseitig sind mit Oman Air Direktflüge von Frankfurt, München und Zürich nach Muscat buchbar. Von dort aus können Reisende mit Qatar Airways, Emirates, Ethiad Airways, Turkish Airlines oder Gulf Air nach Salalah weiterfliegen.

Ab Sommer 2025 dürfen sich schauinsland-reisen-Gäste mit Albanien auf ein weiteres aufstrebendes Trendziel freuen. In der Region Durres sind in Kürze mehrere beliebte Hotels über den Duisburger Reiseveranstalter buchbar. Besonders empfehlenswert ist das unmittelbar am kilometerlangen Strand von Golem gelegene Epidamn White Sensation*****. Die Architektur des stylisch eingerichteten Hotels besticht unter anderem durch die in besonderem Stil gestalteten Balkone. Wenige Minuten entfernt liegt das modern eingerichtete Sandy Beach Resort****, das über einen eigenen Strandabschnitt mit eigener Strandbar verfügt und zu den in der Region beliebtesten Hotels auf dem deutschsprachigen Markt gehört. Hervorzuheben ist außerdem die persönliche Atmosphäre des Hotels. „So wie das Sandy Beach Resort sind in Albanien die meisten Hotels familiengeführt und zeichnen sich durch besonderen Service aus“, sagt der bei schauinsland-reisen zuständige Hoteleinkäufer Karsten Fricke. „Die Herzlichkeit und individuelle Betreuung sorgen dafür, dass sich der Aufenthalt für die Gäste wie ein Besuch bei Freunden anfühlt.“

Neben dem vielseitigen Hotelportfolio wird schauinsland-reisen seinen Vertriebspartnern auch flugseitig umfangreiche Kontingente in Richtung Albanien zur Verfügung stellen. Mehrmals wöchentlich sind mit Wizz Air und Eurowings Flüge von fast allen deutschen Flughäfen buchbar.

Weitere Informationen zum Sommerportfolio 2025 gibt schauinsland-reisen in einigen Wochen bekannt. Ab dem 8. Oktober erscheinen die neuen Sommerkataloge in den Reisebüros.

***

Text: schauinsland-reisen gmbh