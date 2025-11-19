Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Ruben Rupp (AfD): Wir erwarten von der Bundesregierung ein Nein zur Chatkontrolle

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Medien-News, News-Europa, Politik, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Chatkontrolle-Totale-Überwachung-Grundrechte-in-Gefahr

Ruben Rupp (AfD): Wir erwarten von der Bundesregierung ein Nein zur Chatkontrolle – Zur mutmaßlichen Einigung der EU-Staaten auf eine freiwillige Chatkontrolle teilt der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Ruben Rupp, mit:

„Warum will der Europäische Rat die offenkundige Einigung einer Arbeitsgruppe, eine ‚freiwillige‘ Chatkontrolle statt einer verbindlichen einzuführen, unter Verschluss halten? Warum wird ein solch weitreichendes Vorhaben nicht offen kommuniziert? Wohl, um eine Diskussion abzubrechen, bevor sie beginnen kann. In der kommenden Woche sollen die Ständigen Vertreter der EU-Staaten tagen, im Dezember dann die Justiz- und Innenminister, um die offizielle Position des EU-Rates zu beschließen. Offenbar glauben sie, dass sie im nahenden Advent mit ihrer Heimlichtuerei durchkommen. Doch werden in Brüssel keine verfrühten Weihnachtsgeschenke gemacht, vielmehr wird ein Paket an Überwachungsmaßnahmen privater digitaler Kommunikation geschnürt.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag erwartet von der Bundesregierung, dass sie sich weiterhin im Europäischen Rat und gegebenenfalls bei den Trilog-Verhandlungen gegen die geplante Chatkontrolle stellt. Auch die anvisierte Freiwilligkeit einer solch perfiden Schnüffelei auf den Endgeräten von Millionen unbescholtener Bürger bleibt unannehmbar. Unternehmen werden dergestalt zu externen Abteilungen der Strafverfolgungsbehörden degradiert, in vorauseilendem Gehorsam werden sie viel zu viele falsch positive Meldungen machen. Auf die absurde Idee, im Namen des Kinderschutzes alle Briefe präventiv von den Zustellern öffnen und lesen zu lassen, käme niemand. Was sich in der analogen Welt bewährt hat, soll auch in der digitalen Bestand haben.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

In der süßen Falle: Was Sie über Zucker wissen sollten

Herbst-Graffiti oder -Chiffren

Bayern-Schock: In 275 Schulklassen in Bayern kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache

Weihnachtsmarkt Magdeburg abgesagt - Staat kapituliert beim Thema Sicherheit

Schlagworte: #19.11.2025 #AfD #AfD-Fraktion #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Brüssel #Bundesregierung #Chatkontrolle #Europäischer Rat #Nachrichten #Nein zur Chatkontrolle #News #Politik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com