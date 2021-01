3036 Kinder sind 2020 in Saarbrücken zur Welt gekommen.

Saarbrücken (SL) – Bei den Mädchen entschieden sich Eltern im vergangenen Jahr am häufigsten für den Vornamen Alessia. Er wurde insgesamt vier Mal vergeben. Der meistgewählte Vorname bei den Jungen war Felix, er wurde sieben Mal ausgesucht.

Beliebte Mädchennamen in Saarbrücken waren außerdem Ella, Emilia, Emily sowie Fenja, Marie, Sara und Victoria (jeweils drei Mal), bei den Jungen Maximilian (sechs Mal), Finn, Theo und Till (jeweils vier Mal). 1958 Kinder haben einen Vornamen. 976 Kinder tragen einen Zweitnamen. 92 Kinder haben drei Vornamen bekommen und zehn Kinder tragen mehr als drei Vornamen.

Zum Vergleich: Beliebteste Vornamen in Saarbrücken im Jahr 2019

Eltern von Mädchen haben sich im Jahr 2019 am häufigsten für Emilia (28 Mal), Emma (20), Mila (19) und Mia (18) entschieden. Bei den Jungs haben Noah (22 Mal), Felix und Liam (jeweils 21) sowie Jonas und Milan (jeweils 20) die Liste der beliebtesten Vornamen angeführt. 2019 gab es 2844 Geburten in Saarbrücken. Damit sind 2020 192 Kinder mehr zur Welt gekommen.

Eine Liste mit den beliebtesten Vornamen der vergangenen Jahre gibt es unter www.saarbruecken.de/geburt.

***

Stadt Saarbrücken