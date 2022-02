Saarbrücken – Landeshauptstadt plant Veranstaltungen für das ganze Jahr – Feiern und Genießen in sicherem Rahmen

Neue Großveranstaltung im Juli geplant.

Saarbrücken (SL) – Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat es sich zum Ziel gesetzt, auch dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen durchzuführen. Entsprechende Planungen laufen bereits.

Da nicht vorhersehbar ist, wie sich die Pandemielage im weiteren Verlauf entwickelt, werden für alle Veranstaltungen nach bewährtem Muster Konzepte erarbeitet, die unterschiedliche Situationen berücksichtigen und je nach Auflagen angewendet werden. Das ermöglicht auch Monate im Voraus weitgehende Planungssicherheit.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Wir hoffen, dass sich die Pandemielage in einigen Wochen und vor allem zum Sommer hin deutlich entspannen wird. Die Stadt plant daher mit der Rückkehr einer Vielzahl von Festen, kulturellen Veranstaltungen und Anlässen, zu denen man zusammenkommen und miteinander eine schöne Zeit verbringen kann. Wir wollen und werden den Menschen ein Stück Lebensfreude zurückbringen.“

Dr. Sabine Dengel, Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend: „Künstlerinnen und Künstler, Besucherinnen und Besucher – sie alle warten darauf, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden. Wir sind vorbereitet und wollen auch in diesem Jahr ein attraktives und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen. Mit unserem Sicherheits- und Hygienekonzept können Gäste im Sommer hoffentlich wieder große Feste feiern, und zwar sicher und entspannt.‟

In diesem Jahr wird es zum ersten Mal eine neue Großveranstaltung in Saarbrücken geben. Anstatt der beiden Veranstaltungen Altstadtfest und Saar-Spektakel wird in diesem Jahr ein großes gemeinsames Fest stattfinden. Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, werden nationale Top-Acts sowie regionale Künstlerinnen und Künstler auftreten, Familien dürfen sich auf speziell auf sie zugeschnittene Angebote freuen. Hinzu kommt ein vielseitiges Rahmenprogramm. Der Samstag, 16. Juli, wird im Zeichen der Kultur stehen. Dabei wirken viele Partnerinnen und Partner aus der Kulturszene in Saarbrücken mit. Nähere Informationen dazu gibt es Anfang Mai.

Aufgrund des großen Anklangs wird Anfang August die im vergangenen Jahr erstmals durchgeführte Ausstellung der Hilfsorganisationen und Vereine des Saar-Spektakels erneut stattfinden.

Live-Musik, Angebote für Kinder, Weihnachtsgarten im DFG

Für Samstag, 28. Mai, ist die Durchführung des Saarbrücker Frauenlaufs geplant. Von Mai bis September wird die erfolgreiche Live-Musik-Reihe „Die Muschel rockt“ im Deutsch-Französischen Garten (DFG) fortgesetzt. Auch eine Ausgabe der Sommermusik ist vorgesehen und die Fête de la Musique soll wieder stattfinden. Konkrete Termine sind noch in der Abstimmung.

Für Kinder werden ebenfalls wieder viele Veranstaltungen angeboten, unter anderem die Kinderwoche von Montag bis Freitag, 22. bis 26. August, und das Kinderfest am Sonntag, 28. August im DFG. Dort soll auch das Halloweenfest am Sonntag, 30. Oktober, stattfinden. Fest eingeplant sind außerdem das Sommerferienprogramm und die Kunstateliers.

Der Weihnachtsgarten im DFG am ersten Adventswochenende wird dieses Jahr beibehalten. Zu der Veranstaltung hat die Landeshauptstadt viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Eine Umfrage unter allen 100 Standbetreiberinnen und Standbetreibern ergab, dass 96 Prozent eine Durchführung des Weihnachtsgartens 2022 im DFG befürworten.

