Saarbrücken (SL) – Neuer Standort:Die Landeshauptstadt Saarbrücken weist darauf hin, dass die Rentenberatungsstelle in Burbach ab Freitag, 18. Juni, wieder öffnet. Bürgerinnen und Bürger können sich am neuen Standort in der Bergstraße 6 beraten lassen.

Die Beratungsstelle befindet sich in den Räumlichkeiten der Gemeinwesenarbeit Burbach, die vom Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung getragen wird. Sie war zuvor im Bürgerhaus Burbach untergebracht.

Termin zur persönlichen Beratung vereinbaren

Die persönliche Beratung und Antragstellung zu Rentenangelegenheiten findet nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung jeweils freitags statt. Interessierte aus dem Bezirk West können von montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer +49 681 905-4420 einen Beratungstermin vereinbaren.

Weitere Rentenberatungsstellen der Landeshauptstadt

In der Rentenberatungsstelle Dudweiler können Bürgerinnen und Bürger von montags bis mittwochs sowie freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr unter der Telefonnummer +49 681 905-2284 einen Beratungstermin vereinbaren.

Ratsuchende aus dem Raum Halberg können montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 681 905-4420 Termine erhalten.

***

Marketing und Kommunikation

Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister

Saarbrücken – Neuer Standort: Rentenberatungsstelle Burbach ab 18. Juni in der Bergstraße