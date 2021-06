Mainz – Bildung: (lvb) In Kooperation mit dem Land Rheinland-Pfalz bietet die Landeshauptstadt Mainz während der „Sommerschule“ in der 5. und 6. Woche der Sommerferien (16.-20. August und 23.-27. August) kostenfreie Lernkurse an. Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr ausschließlich online bis Mittwoch, 7. Juli 2021.

Ziel der aktuellen Sommerschule ist, nach den besonderen Herausforderungen des vergangenen Schuljahres, Schüler:innen der 1. bis 9. Klassen zu motivieren und schulischen Lernstoff zu festigen und zu vertiefen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Förderung der Kernkompetenzen in Deutsch und Mathematik, weitere Fächer wie Englisch werden nach Möglichkeit angeboten.

Schuldezernent Dr. Eckart Lensch: „Viele Schüler:innen waren mit Spaß bei der Sommerschule und Herbstschule im vergangenen Jahr dabei. Auch in den kommenden großen Ferien organisieren wir in Kooperation mit dem Land wieder eine Sommerschule als Förderangebot für Mainzer Kinder und Jugendliche bis zur 9. Klasse. Ich freue mich, dass insgesamt 12 Grundschulen und fünf weiterführende Schulen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Von Seiten der Stadt haben wir erneut ein Servicebüro eingerichtet, um Eltern bei Fragen zur Sommerschule weiterzuhelfen.“

Die Sommerschule findet in der 5. Woche der Sommerferien (16. bis 20. August 2021) und der 6. Woche der Sommerferien (23. bis 27. August 2021) jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt für eine Woche. Wenn es freie Plätze gibt, ist auch eine zweiwöchige Teilnahme möglich. Die Kurse werden nach Klassenstufen eingeteilt und die Kinder und Jugendlichen werden in Kleingruppen nach ihrem persönlichen Lernbedarf gefördert. An der diesjährigen Sommerschule können erstmals auch Jugendliche aus der 9. Klasse teilnehmen.

Das Servicebüro informiert zur Sommerschule und unterstützt bei Schwierigkeiten mit der Anmeldung. Es ist bis zum Ende der Sommerferien zu erreichen von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr:

Telefon: 06131 12-3944

E-Mail: ferienschule@stadt.mainz.de

Den Link zur Online-Anmeldung, die Liste der teilnehmenden Schulen und weitere Infos finden Sie online: www.mainz.de/sommerschule

