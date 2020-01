Stadt Braunschweig – AKTUELLER HINWEIS: Morgen Unterrichtsausfall im Bebelhof

Braunschweig (NI) – In der Grundschule Bebelhof in der Kruppstraße sowie am Standort Kruppstraße der Hans-Würtz-Schule fällt am morgigen Dienstag, 7. Januar, für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht aus.

Der Grund ist eine defekte Hauptwasserleitung zur Versorgung des Gebäudekomplexes. Kurzfristig wird eine überirdische provisorische Leitung verlegt. Am Mittwoch steht voraussichtlich die Wasserversorgung wieder zur Verfügung.

Der Unterricht am Standort Bunsenstraße der Hans-Würtz-Schule ist nicht betroffen.

