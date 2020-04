Stadt Cuxhaven – Verkehr: Fertigstellung des südlichen Teils der Bernhardstraße

Stadt Cuxhaven (NI) – Verkehr: Im Zeitraum vom 27.04. bis zum 30.04.2020 werden wie geplant im südlichen Abschnitt der Bernhardstraße einschließlich des Kreuzungsbereiches der Gorch-Fock-Straße durch die EWE Wasser GmbH die abschließenden Asphaltierungsarbeiten zur Fertigstellung der Straße durchgeführt. Hierbei wird der bereits asphaltierte Bereich der Straße lediglich um eine ca. 3-4 cm starke Deckschicht ergänzt.

Trotz der Corona-Krise konnten für diesen Teil der Straße der Kanalbau, ein verbessertes Gefälle in der Fahrbahn für die Regenwasserentwässerung und eine neue Straßengosse rechtzeitig fertig gestellt werden. Lediglich im zu erneuernden Gehwegbereich sind noch für einige Tage restliche Pflasterarbeiten durchzuführen.

Die Gorch-Fock-Straße soll am 30. April 2020 wieder in West-Ost-Richtung, also in Richtung Catharinenstraße befahrbar sein.

Bezüglich des nördlichen Teils der Bernhardstraße der an der Gorch-Fock-Straße gesperrt bleiben wird, ist das Bauende für Ende August 2020 vorgesehen. Insbesondere aufgrund der Corona-Krise ist derzeit nicht sicher, ob die Arbeiten bis dahin plangemäß durchgeführt werden können.

