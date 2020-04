Tübingen – Aktueller Hinweis: Fahrräder vor der Expressguthalle müssen umgeparkt werden

Tübingen (BW) – Aktueller Hinweis: Im Zuge des Umbaus am Europaplatz verlegen die Bauarbeiter in den kommenden Monaten Gas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen vor der Expressguthalle. Dafür werden die dortigen Fahrradständer abgebaut. Alle Radfahrenden haben noch bis Dienstag, 5. Mai 2020, Zeit, ihre Räder aus dem gekennzeichneten Baustellenbereich zu entfernen.

Rund um den Bahnhof stehen derzeit insgesamt 840 Radabstellplätze zur Verfügung: etwa 400 im Anlagenpark am Ausgang der Unterführung, weitere 100 an der Westseite des Bahnhofs in Richtung von Gleis 13 sowie 340 an der Thiepvalkaserne südlich des Bahnhofs.

www.tuebingen.de/europaplatz

—

Universitätsstadt Tübingen

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sabine Schmincke

Am Markt 1

72070 Tübingen