Unfall A81 aufgrund von Unterzuckerung: Dacia-Fahrer prallte mehrmals gegen die Schutzplanken und fuhr weiter

A81 Landkreis Heilbronn: Unterzuckerung – Dacia-Fahrer prallte mehrmals gegen die Schutzplanken und fuhr weiter.

Zu einem nicht alltäglichen Unfallgeschehen kam es am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass der Fahrer eines roten Dacia Sandero mit HN-Kennzeichen bei Ilsfeld auffällig in Schlangenlinien fahren würde. Zeugen beobachteten, dass das Auto unmittelbar vor der Ausfahrt Heilbronn/Untergruppenbach gegen die Mittelschutzplanken prallte und danach seine Fahrt in Richtung Würzburg fortsetzte.

Aufgrund des gefährlichen Fahrverhaltens des Fahrers wurde er von den nachfolgenden Fahrzeugen nicht überholt. Vielmehr warnten diese die hinter dem Dacia befindlichen Fahrzeuge mittels Warnblinklicht.

An der Ausfahrt Weinsberg/Ellhofen stellte eine Streife der Autobahnpolizei Weinsberg den Dacia fahrend fest. Auch dort prallte das Auto gegen die Mittelschutzplanken. Trotz erheblicher Beschädigungen setzte der Fahrer seine Fahrt mit einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 100 km/h fort.

Die Streife verfolgte nun den Dacia und gab dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen, auf welche dieser jedoch nicht reagierte. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Weinsberg prallte das Auto gegen die Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Aufgrund dieses Aufpralls wurde der vordere rechte Reifen derart beschädigt, dass er sich von der Felge löste.

Im weiteren Verlauf fuhr der Dacia in Richtung Würzburg weiter und prallte noch zwei Mal gegen die Mittelschutzplanken, ehe er sich im Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand, noch vor dem Tunnel Hölzern, festfuhr. Bei der Überprüfung des 44-jährigen Fahrers, der alleine mit seinem Auto unterwegs war, stellte die Polizei fest, dass dieser vermutlich unterzuckert war und so sein auffälliges Fahrverhalten zustande kam.

Da jedoch nicht auszuschließen war, dass der 44-Jährige auch unter der Einwirkung berauschender Mittel stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Verletzt wurde der Dacia-Fahrer bei dem Unfallgeschehen nicht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro.

Die Autobahnpolizei in Weinsberg, Tel. 07134 5130, sucht nun Zeugen, die durch das Fahrverhalten des 44-Jährigen gefährdet wurden bzw. das Geschehnis mittels einer sogenannten Dashcam aufgenommen haben.

Text: Polizeipräsidium Heilbronn