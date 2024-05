Familien-Wellnesswelt in Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Land jetzt eröffnet!

Posted in

Die Familien-Wellnesswelt in der Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Land ist jetzt eröffnet!

JETZT NEU: Panorama Mountain Adults Spa mit Panorama Outdoor Whirlpool, 5 Rutschen, Hallenbad mit Freischwimmbecken und Badesee.

Sonne, imposante Natur und Wellness für die ganze Familie: Eingebettet in die prächtige Bergkulisse des Salzburger Landes, verwöhnt die umfangreich erweiterte Ferienwelt Kesselgrub Familien mit einer beeindruckenden Vielfalt an Wellness- & Spa-Highlights. Die Ferienwelt Kesselgrub ist bestrebt, die harmonische Beziehung zwischen Mensch und Natur aufzugreifen und in die Gestaltung aller Bereiche einzubeziehen.

In der neuen Familien-Wellnesswelt bietet sich die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie dem Alltag zu entfliehen und kostbarste Momente der Entspannung zu genießen. Die erfrischende Energie des Rain-Dance spüren, während warme Tropfen sanft über die sonnenverwöhnte Haut rieseln und ein Gefühl der Leichtigkeit vermitteln. Oder in die magische Atmosphäre des Schneefalls eintauchen, der im Sommer das Gefühl vermittelt, mitten im Winterwunderland zu sein. Für tiefgehende Entspannung stehen Dampfbäder, finnische Saunen und der Feuerruheraum zur Verfügung. Eine herrliche Auszeit, um gemeinsam mit der Familie zur Ruhe zu kommen und das Gefühl der Geborgenheit in der Familien-Wellnesswelt Kesselgrub zu spüren.

JETZT NEU seit Mai: Panorama Mountain Adults Spa

Exklusive Entspannung für Erwachsene!

Im Panorama Mountain Adults Spa bietet sich ein wahrer Rückzugsort für Erwachsene, der Ruhe und Erholung inmitten der atemberaubenden Bergkulisse bietet. Der Spa befindet sich im oberen Stockwerk des Hotels und setzt, mit seinem Panoramablick auf die umliegenden Berge, ein besonderes Highlight. Hier lässt es sich eintauchen in die beruhigende Atmosphäre des Zirbenruheraums, wo die wohltuende Wirkung des Zirbenholzes für besondere Entspannung sorgt. Die reinigende Kraft des Infrarot Soledoms, das mit Himalaya Salzsteinen angereichert ist, und schenkt ein Gefühl der Reinheit und Erneuerung. Für eine traditionelle Saunaerfahrung stehen die finnische Sauna sowie die Biokräutersauna zur Verfügung, in denen es sich von innen heraus reinigen und regenerieren lässt. Und als Highlight erwartet die Gäste der brandneue SNOWROOM, ein exklusiver Ort der Entspannung, der das Gefühl vermittelt, mitten im Winterparadies zu sein. Der Panorama Mountain Adults Spa ist ein Ort für naturnahe Erholung und die Verbindung von Luxus und Natur.

Ebenfalls noch größer, noch faszinierender: Jetzt lässt es sich in die neue Wasserwelt in der Ferienwelt Kesselgrub einzutauchen, die mit einem lichtdurchfluteten Hallenbad aufwartet, welches sich nahtlos in den Outdoor-Bereich erstreckt. Während Gäste im warmen Wasser des Hallenbades entspannen, können sie durch die Glasfronten einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge und die natürliche Umgebung genießen. Ein einzigartiges Erlebnis erwartet Sie, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, die „Kesselinos“-Trioslide- und „Foxis“-Röhrenrutsche hinab zu sausen und dabei den Nervenkitzel zu spüren, der nur ein spritziges Abenteuer bieten kann. Insgesamt gibt es 5 Rutschen innen und außen!

Ein weitläufiges Gartenparadies auf ca. 5.000m² mit privatem Badesee lädt zum Entspannen und Entdecken ein. Hier finden sich im Sommer persönliche Ruheoasen der Erholung, während die Kinder auf der Wasserrutsche toben oder im speziell gestalteten Kleinkindbereich spielen können.

Highlight im Sommer für kleine Pferdefans: Im Rahmen der Kinderbetreuung wird sogar Ponyreiten angeboten, was Mädchen- und Jungenherzen höher schlagen lässt.

Die Ferienwelt Kesselgrub liegt nur 69 km von Salzburg entfernt und ist der ideale Ausgangsort, um die vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten der beliebten Urlaubsregion zu genießen. Im Einklang mit der Natur können die Elektrofahrzeuge nun schnell und bequem während des Aufenthalts aufladen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kesselgrub.at

Die Ferienwelt Kesselgrub – in traumhafter Kulisse der faszinierenden Bergwelt im Salzburger Land – bietet ganzjährig einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie. In der unmittelbaren Umgebung des Kinderhotels lockt eine prächtige Bergwelt – sanfter um Altenmarkt, alpiner in Zauchensee. Gerade wurde das Resort umfangreich erweitert und nun mit Zimmern und Suiten für 247 Gäste wieder eröffnet. Mit Zimmern und Suiten für 247 Gäste. Die Ferienwelt Kesselgrub liegt auf 842 Höhenmetern und ist ca. 0,5 km vom Zentrum in Altenmarkt entfernt.

Neue Attraktionen kurz zusammengefasst:

wunderschönes, großes, lichtdurchflutetes Hallenbad zum Schwimmen ins Freie mit Grotte Outdoor

Familien-Wellnessbereich: Rain-Dance, SnowSky, Dampfbad, finnische Sauna & Feuerruheraum mit Infrarotliegen

Wasserspielpark, Rutschenturm mit Röhrenrutsche (gesamt 5 Rutschen innen und außen) und unsere Trioslide & Kleinkinderwasserwelt

Panorama Mountain Adults Spa: Zirbenruheraum mit heilender Wirkung des Zirbenholzes, gesundheitsfördernde Salzgrotte mit Himalaya Salzsteinen und Infrarotliegen, Sole-Dampfbad mit positiver Wirkung für die Atemwege und Haut, Biokräutersauna, finnische Zirbensauna, Abkühlung im neuen SNOWROOM

ca. 5000m² Gartenparadies mit privatem Badesee, Ruhenischen und Liegen

Pony-Bauernhof mit Kinderponyreiten (führen & reiten)

betreuter Kesselinos Kinderclub (ab 0,5 Jahren) mit Softplayanlage und neuer Jugendraum mit Mini-Bowlingbahn

neuer Fitness- und Bewegungsraum mit neuen Life-Fitness-Geräten für Ausdauer- und Krafttraining

ca. 130 m² großer Seminarraum mit Platz für bis zu 100 Personen

À la carte Restaurant, Hotelrestaurant und gemütliche Cocktailbar „Green Alpine Bar“

modernster Skiraum

neue Zimmer und Suiten

Noch ein Tipp: SalzburgerLand Card – RUND 180 ANGEBOTE IN UND UM ALTENMARKT-ZAUCHENSEE

Das SalzburgerLand verfügt über die höchste Erlebnisdichte Europas – und Altenmarkt-Zauchensee liegt in der Mitte dieser Möglichkeiten. Mehr Urlaub für weniger Geld gibt es mit der SalzburgerLand Card (1. Mai – 5. November 2024). Sie ist ideal für Familien, Sport- und Kulturbegeisterte. Integriert ist auch die Salzburger Stadt Card.

***

Bilder & Text: rausch communications & pr