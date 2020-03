Webmaster-News – Drei Möglichkeiten der Reichweitensteigerung, die Sie bisher zu wenig beachtet haben

Praktische Tipps für jeden Webmaster …

Webmaster-News – Sich im Internet zu behaupten, ist nicht immer ganz einfach. Auch wenn es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, sich selbst, sein Unternehmen oder seine Produkte und Dienstleistungen ins rechte Licht zu rücken, so macht es gerade der Umfang schwer, den Überblick zu behalten.

Und schnell gehen spannende Gelegenheiten verloren, bei denen Sie sich mit Leichtigkeit gut positionieren könnten, um Ihren Umsatz nachhaltig zu steigern. Drei dieser Alternativen wollen wir Ihnen hier vorstellen.

Bewertungsmanagement – Sterne für dein Business

Auf der Suche nach einem neuen Fernseher schauen wir uns schon lange nicht mehr nur das Gerät selbst an. Auch die Bewertungen und Kommentare anderer Käufer sind wichtige Informationsquellen. Welche Schwächen hat das Gerät? Passt der Service, das Bild, die Ausstattung? Wie ist es mit der Lieferung oder der Rückgabe? Wir wollen schließlich genau wissen, wofür wir unser Geld ausgeben. Und das gilt natürlich nicht nur für Unterhaltungselektronik, sondern für sämtliche Produkte, die wir kaufen.

Dabei interessiert uns nicht nur die Meinung anderer Käufer. Auch die Reaktion des Unternehmens auf Kritik und Kommentare wird verfolgt und wirkt sich auf das Kaufverhalten aus. Denn anhand dieses Feedbacks sehen wir, in wieweit Einwände von Kunden ernst genommen werden. Auf diesem Wege kann viel Vertrauen verspielt, aber auch gewonnen werden.

Viel Interaktion hilft viel

Diesen Kanal ernsthaft zu betreuen verpassen die meisten Unternehmen. Sie wissen nicht, wie sie angemessen reagieren sollen, wollen Kritik lieber nicht öffentlich entgegentreten, um keine zusätzliche Angriffsfläche zu bieten. Oder haben personell zu wenig Möglichkeiten, sich um ein Bewertungsmanagement zu kümmern. Denn eigentlich sollte keine Rezension unbeantwortet bleiben.

Reicht bei positiven Bewertungen ein freundliches Dankeschön, ist bei negativen durchaus eine sachliche Nachfrage nach den Gründen angebracht. Und auf ausführliche Kritiken sollten ebenso ausführliche Antworten folgen. Lassen Sie sich im Zweifel von einem spezialisierten Unternehmen im Bereich Bewertungsmanagement unterstützen. Spezialisten wie Fivestar Marketing sind bereits seit mehreren Jahren am Markt und können eine beeindruckende Bilanz in der nachhaltigen Verbesserung von Bewertungsprofilen aufweisen.

Google My Business – Profilbildung leichtgemacht

Jedes Unternehmen hat früher oder später einen Eintrag auf Google. Kümmern Sie sich nicht selbst darum, vollbringt es die Suchmaschine automatisch, sobald die entsprechenden Daten vorhanden sind. Die Frage ist nur, ob Sie darüber Kontrolle haben wollen oder nicht. Nur mit einem eigenen Google-my-Business-Account können Sie Ihr Unternehmensprofil aktiv managen, also eine Unternehmensbeschreibung eingeben, Produkte anlegen, Bilder einstellen, Öffnungszeiten festlegen, Kartenmaterial mit einer Wegbeschreibung hinterlegen und vieles mehr.

Ihr Profil wird dabei gut sichtbar auf der Google-Ergebnisseite angezeigt, wenn der Firmenname eingegeben wird. Interessante Nachrichten aus Ihrem Unternehmen locken dann ebenso Kunden, wie Bilder Ihrer Produkte oder Infos über Ihre Öffnungszeiten. Zudem erscheint Ihr Eintrag auch in Google Maps und ist in der lokalen Suche sichtbar.

Der Konkurrenz einen Schritt voraus

Viele Unternehmer wissen nicht einmal, dass die Möglichkeit besteht, das eigene Profil entsprechend zu schärfen. Auch die regelmäßige Pflege und Betreuung wird häufig vernachlässigt. Dabei lassen sich auf diesem Wege leicht zusätzliche Kunden gewinnen, die zudem noch echtes Interesse an Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten oder Dienstleistungen haben.

Bildersuche – Ganz vorne dabei

Schon seit Jahren gibt Google in den eigenen Richtlinien den Tipp, Bilder richtig und vollständig auszuzeichnen. Denn Dateiname, Alt-Description und Image-Title helfen der Suchmaschine dabei, Fotos einzuordnen. Bildinhalte selbst verstehen die Crawler eher schlecht. Doch einen Nutzen davon hat nicht nur Google. Ihre Bilder werden deutlich besser gefunden, wenn Sie korrekt beschriftet sind. Und da dies vielfach vernachlässigt wird, haben Sie gute Chancen, in der Bildersuche weit nach vorne zu kommen, wenn Sie sich an die Vorgaben halten.

Wenig Aufwand – viel Wirkung

Soziale Medien wurden lange als Allheilmittel im Online-Marketing gehandelt. Einfach ein Profil aufsetzen, einige Beiträge posten und schon kommen die begeisterten Kunden von ganz allein. Doch leider ist es in der Realität nicht so, wie die Theorie verspricht. Oft hat nach anfänglichem Enthusiasmus keiner mehr Zeit für weitere Beiträge und der Account liegt ab da auf Eis. Ab und an darf sich vielleicht noch ein Praktikant daran versuchen, viel mehr passiert nicht. Denn die Pflege eines entsprechenden Profils kostet Zeit und Geld. Wer auf mehreren Seiten aktiv sein will, muss mit erheblichem Budget und Zeitaufwand rechnen.

Die hier vorgestellten Maßnahmen lassen sich leicht realisieren und schnell umsetzen. Mit spürbarem Nutzen. Und ganz ohne umfangreiche Redaktionspläne, bezahlte Anzeigen und genervte Mitarbeiter. Sparen Sie sich im Zweifel das Facebook-Profil oder einen Auftritt bei Instagram. Stärken Sie Ihr Image auf anderen Kanälen und profitieren Sie langfristig.

Mittelrhein-Tageblatt – Redaktion Webmaster-News und Ratgeber