Amberg – Bildung: Bequem von zuhause lernen – Online-Schulung der Volkshochschule Amberg – Excel-Grundkurs startet am 22. April

Amberg (BY) – Ab Mittwoch, 22. April 2020, kann man Excel bequem von zuhause aus lernen. Die Volkshochschule Amberg bietet den Grundkurs als Online-Schulung an. Und das zudem kostenfrei. Die Excel-Grundlagen werden in acht Lernbausteinen vermittelt, die einzeln nacheinander selbständige abzuarbeiten sind.

Für aufkommende Fragen der Teilnehmer während der Übungen steht ein Forum zur Verfügung, in welchem die Dozentin auf alle Unklarheiten eingehen wird. Interessierte müssen sich zunächst unter der Internetadresse vhs.cloud.de registrieren und sich dann mit dem Kurscode „excelgrundlagen@am.vhs.cloud“ anmelden.

Zudem stellt die VHS Amberg unter der Reihe vhs.daheim mit mehreren bayerischen Volkshochschulen ein interessantes Online-Alternativprogramm mit Vorträgen, Seminaren und Gesprächen zur Verfügung. Erreichbar ist das Programm vhs.daheim über die Amberger VHS-Homepage https://vhs.amberg.de/. (grt)

