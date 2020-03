Bad Friedrichshall – Heuchlingen: Fünf Liter Apfelsaft in einem Tetrapack befanden sich in einer Warenbox am Obstautomaten beim Obstgut Heuchlingen in Bad Friedrichshall.

Grund genug für eine unbekannten maskierten Mann diesen am Dienstagmorgen aufzuhebeln. Der Tatverdächtige scheiterte mit seinem Vorhaben.

Der Automat wurde hierbei leicht beschädigt. Die Tatzeit kann aufgrund der Videoüberwachung auf vier Uhr morgens festgelegt werden.

Polizeipräsidium Heilbronn