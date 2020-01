Bad Saulgau – Pkw streift im Breitenlohweg ein Fahrrad: Radfahrerin verletzt

Erstellt in

Bad Saulgau (BW) – Am Mittwochvormittag hat ein 83-jähriger Autofahrer im Breitenlohweg ein Fahrrad gestreift. Dabei verletzte sich die Pedelec-Fahrerin leicht.

Gegen 11.45 Uhr fuhr der 83-Jährige in seinem Toyota auf dem Breitenlohweg in Richtung Kaiserstraße. Aus einem Verbindungsweg zur Platzstraße kam von rechts ein Elektrofahrrad. Toyota und Pedelec streiften sich. Dabei verletzte sich die 47-jährige Radfahrerin leicht.

An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Die Ermittlungen zur Klärung der „Schuldfrage“ dauern noch an, weil erst geprüft werden muss, wie der Verbindungsweg verkehrsrechtlich zu bewerten ist.

Polizeipräsidium Ravensburg