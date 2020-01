Scheer – Vorfahrt missachtet: Auto fährt in die Sigmaringer Straße gegen Hauswand

Erstellt in

Scheer – Vorfahrt missachtet: An der Einmündung der Heudorfer Straße in die Sigmaringer Straße hat es am Mittwochvormittag laut gekracht. Bei dem Vorfahrtsunfall wurde ein 72-jähriger Mann verletzt.

Gegen 9.35 Uhr bog die Unfallverursacherin mit ihrem Opel Astra von der Heudorfer Straße in die Sigmaringer Straße ab. Dabei übersah die 20-Jährige einen von links kommenden Citroen und nahm ihm die Vorfahrt. Nach der Kollision schob es den Citroen aus der Spur.

In der Folge prallte das Auto gegen die Wand eines angrenzenden Wohnhauses. Bei dem Unfall verletzte sich der 72-jährige Citroenfahrer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6.500 Euro.

Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Polizeipräsidium Ravensburg