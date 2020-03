Bamberg – Schnell noch anmelden fürs Bamberger Ferienabenteuer!

Bamberg – Beim Bamberger Ferienabenteuer in den Osterferien sind noch ein paar Plätze frei:

1. Ferienwoche (6. – 9. April 2020)

Die Abenteuerwoche führt die LBV-Umweltstation Fuchsenwiese mit Kindern von 6 bis 12 Jahren in die Tiefen des Waldes. Geheimnisvoll, wild, faszinierend und dunkel – Wald ist ein ganz besonderer Naturraum mit eigenen Kreisläufen und Gesetzen (Waizendorfer Straße 17, Bamberg, 60 €).

„Mit dem Storch auf Weltreise“ – Beim Heinershof in Pommersfelden können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren während den Storch auf seiner spannenden Reise begleiten.

Tägliche Betreuungszeit: 8:00-17:00 Uhr (an Gründonnerstag endet die Betreuungszeit um 15:00 Uhr, an Karfreitag findet keine Betreuung statt)

Kosten: 80 €

Weitere Infos und Anmeldung unter www.ferienabenteuer-bamberg.de.

2. Ferienwoche (14. – 17. April 2020)

In der zweiten Ferienwoche können Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren bei „Ach du dickes Ei!“ etwas erleben! Bei einem Ausflug lernen sie die Geschichte der Bamberger Gärtner kennen und lassen sich anschließend selbst zubereitetes Essen gut schmecken. Es wird getobt und gespielt. Die Kinder überlegen sich ein Bamberg-Quiz und führen so ihre Eltern und Gäste am Freitag mit dem Quiz aufs Glatteis und auf die Probe. Am Ende wird der erste Bamberger Eistiger gekürt.

Tägliche Betreuungszeit: 8:00-15:00 Uhr (an Ostermontag findet keine Betreuung statt)

Kosten: 75 €

Anmeldung bei der VHS Bamberg Stadt, info@vhs-bamberg.de oder Tel.: 0951/87-1108.

■ ■ ■

Landratsamt Bamberg