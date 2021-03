BAYREUTH (BY) – Das Medienzentrum von Stadt und Landkreis Bayreuth in der Kanalstraße 3 bleibt in den Osterferien von Montag, 29. März, bis Freitag, 9. April, geschlossen.

Ab Montag, 12. April, ist die Einrichtung dann wieder montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Download von Onlinemedien ist jederzeit möglich. Bestellungen und Anfragen können per Fax 0921 25-1584 oder per Mail verleih@medienzentrum-bayreuth.de erfolgen.

Stadt Bayreuth