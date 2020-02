Bayreuth – Kulturausschuss befasst sich mit Neugestaltung des Franz-Liszt-Museums am Montag, 17. Februar

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Der Kulturausschuss des Stadtrats wird sich in seiner Sitzung am Montag, 17. Februar, um 15 Uhr, mit der Sanierung und Neugestaltung des Franz-Liszt-Museums befassen.

Kulturreferent Benedikt Stegmayer wird über den aktuellen Stand der Planungen informieren. Außerdem berät das Gremium eine Erhöhung des Zuschusses der Stadt an die Bayreuther Festspiele aufgrund tariflicher Anpassungen im Jahr 2021.

Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt.

