Bayreuth – Kunstcafé in der Black Box Freitag, 4. März

BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 4. März, von 14 bis 15.30 Uhr, findet in der Black Box des RW21 das monatliche Kunstcafé unter dem Motto „Bildergucken“ statt.

In der Reihe Kunstcafé bietet der Kooperationspartner der Stadtbibliothek, der Verein Rote Katze, an jedem ersten Freitag im Monat die Möglichkeit, Kunstschaffende und deren Werke besser kennen zu lernen.

Künstler/innen stellen eigene Bilder vor, die gemeinsam besprochen werden. Dabei werden interessante Einblicke unter anderem zu Arbeitsweise und Hintergrund der Werke möglich.

