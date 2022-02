Mainz – Verkehr: Sperrung einer Fahrspur in der Haifa-Allee

Posted in

Mainz – Verkehr: (rap) Von Samstag, 26.02. um 22.00 Uhr nachts sowie Montag, 28.02., 06.00 Uhr in der Früh wird es im Stadtteil Mainz-Bretzenheim aufgrund von Kranarbeiten zum Abbau von Verbauträgern in der Haifa-Allee (Höhe Hausnummer 12) zur Sperrung der Fahrspur sowie des Geh- und Radweges in Richtung Essenheimer Straße kommen.

Der Verkehr wird mittels einer Baustellenlichtsignalanlage einspurig am Baufeld vorbei geführt. Radfahrende werden in diesem Bereich auf die Straße geleitet. Fußgänger:innen werden über die gegenüberliegende Seite geführt.

