Bayreuth – Online-Angebote der Bibliothek: Aktion Gratisausweis verlängert

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth verlängert ihre Aktion Gratisausweis: Wer sich für die Online-Angebote der Bibliothek interessiert, aber noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann diesen per Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth beantragen.

Bitte ein Foto der Vorder- und Rückseite des Personalausweises mitschicken. Interessenten erhalten dann kostenlos, befristet für die aufgrund der Corona-Krise bedingte Zeit der Schließung der Bibliothek Zugang zu deren Online-Angeboten inklusive der Franken-Onleihe unter www.franken.onleihe.de.

Das Team der Stadtbibliothek bittet um Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommt. Die Anfragen werden von Montag bis Freitag bearbeitet.

Stadt Bayreuth