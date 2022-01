Bayreuth – TIPPS: Sommerjobs in den Partnerstädten

BAYREUTH (BY) – Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration macht auf ein Angebot des internationalen Jugendaustausches aufmerksam: Vom 28. Juli bis 30. August besteht für Schüler/innen und Studierende aus Bayreuth die Möglichkeit, im Rahmen eines Sommerjobs die Partnerstädte Annecy oder La Spezia kennen zu lernen.

In beiden Partnerstädten werden für die Dauer eines Monats jeweils vier Sommerjobs angeboten. Interessierte volljährige Schüler/innen und Studierende, die über ausreichende Kenntnisse der jeweiligen Landessprache verfügen, können sich beim Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration bewerben. Während des Aufenthalts in der Partnerstadt gibt es freie Unterbringung und eine Vergütung. Um ihre Verpflegung kümmern sich die Teilnehmenden selber.

Bewerbungen für die Sommerjobs in den Partnerstädten sind in deutscher und in der jeweiligen Landessprache – Französisch oder Italienisch – bis spätestens zum 31. März mit Anschreiben und Lebenslauf an das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration zu richten. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0921 25-1765 zu Verfügung.

***

Stadt Bayreuth