Bayreuth – Verkehr: Asphaltierungsarbeiten in der Bürgerreuther Straße ab Montag, 27. April

BAYREUTH (BY) – Die Bürgerreuther Straße wird ab Montag, 27. April, im Bereich zwischen der Goethestraße einschließlich ihres Einmündungsbereichs und der Feustelstraße wegen Asphaltierungsarbeiten vollständig gesperrt.

In Zuge der Bauarbeiten wird die Goethestraße zur Sackgasse erklärt und kann nur aus Richtung Wilhelmsplatz angefahren werden. Die Umleitung führt stadteinwärts über Nibelungenstraße und Friedrich-von-Schiller-Straße.

Stadtauswärts wird eine Umleitung über die Bahnhofstraße, Tunnelstraße, Markgrafenallee, Grüner Baum und Hofer Straße ausgeschildert. Um den Busverkehr in diesem Bereich aufrecht zu halten, wird die Einbahnregelung in der Friedrich-von-Schiller-Straße in diesem Zeitraum aufgehoben.

Sämtliche Parkplätze im Bereich zwischen Wilhelmsplatz und Bahnhofstraße müssen ebenfalls aufgehoben werden.

