Bayreuth – Verkehr: Dieselstraße wird ab Dienstag, 4. Februar halbseitig gesperrt

BAYREUTH (BY) – Wegen Verlegung von Gas- und Wasserleitungen wird die Dieselstraße ab Dienstag, 4. Februar, bis Ende April 2020 im Bereich zwischen Weiherstraße und Theodor-Schmidt-Straße halbseitig gesperrt.

In diesem Zusammenhang wird eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Weiherstraße (stadtauswärts) eingerichtet. Stadteinwärts wird der Verkehr aus Richtung Bindlach kommend über die Weiherstraße und den Ovalkreisel zur Sophian-Kolb-Straße und Theodor-Schmidt-Straße umgeleitet.

In diesem Zusammenhang entfallen die Bushaltestellen „Basell“, „Theodor-Schmidt-Straße I und II“ stadteinwärts. Fahrgäste, die Richtung ZOH fahren wollen, werden gebeten, an den Haltestellen gegenüber in die stadtauswärts fahrenden Busse einzusteigen.

