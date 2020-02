Hainspitz – Schwere Beute gemacht

Erstellt in

Hainspitz (TH) – In Hainspitz im Saale-Holzland-Kreis, wurde in der vergangenen Nacht ein Tresor entwendet.

Unbekannte schnitten den Zaun zum Gelände einer dort ansässigen Firma auf und begaben sich zielgerichtet ins Büro. Aus diesem wurde ein ca. 500 kg schwerer Tresor, vermutlich mittels eines Hubwagens der Nachbarfirma, abtransportiert.

Nach dem die Täter den Tresor vermutlich in ein Kfz umgeladen hatten, konnten sie unerkannt verschwinden. In dem Tresor befand sich, neben sämtlichen Schlüsseln von Lieferfahrzeugen und Kundenobjekten, auch ein hoher Betrag an Bargeld.

Landespolizeiinspektion Jena