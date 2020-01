Bexbach – Diebstahl einer Spendendose in einer Apotheke in der Rathausstraße

Bexbach (SL) – Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Freitag 03.01.2020 ,14:00 Uhr, und Montag 06.01.2020 ,10:00 Uhr, aus dem Verkaufsraum einer Apotheke in der Rathausstraße in Bexbach eine sogenannte Spendendose, welche dort auf dem Verkaufstresen aufgestellt war.

In der durchsichtigen Spendendose befand sich ein Betrag von ca. 200 Euro, welcher ursprünglich der Aktion „Herzenssache“ zugedacht war.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach.

Polizeiinspektion Homburg