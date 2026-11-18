Bildungsminister Riedel verleiht Menahem-Pressler-Preis 2026 an den Pianisten Daniel Kisselkov aus Magdeburg – Der für Kultur zuständige Bildungsminister Jan Riedel hat heute im Festsaal der Staatskanzlei den Menahem-Pressler-Preis sowie neun Musikförderpreise verliehen. In diesem Jahr ging der mit 2.000 Euro dotierte Hauptpreis an den 18-jährigen Pianisten und Komponisten Daniel Kisselkov vom Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ in Magdeburg. Er hat 2026 die Höchstpunktzahl bei „Jugend musiziert“ sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene in der Kategorie „Klavier solo“ erreicht.
„Ich gratuliere Daniel Kisselkov herzlich zu dieser Auszeichnung. Seine herausragenden Leistungen zeugen von Talent, Disziplin und Leidenschaft. Musikalische Ausbildung ist weit mehr als das Beherrschen eines Instruments: Sie ist eine Schule fürs Leben. Wer musiziert, lernt Geduld, Disziplin und das Zusammenspiel mit anderen. Die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker, die wir heute auszeichnen, zeigen, wie viel Talent in Sachsen-Anhalt steckt und was gute Förderung möglich macht“, gratuliert Riedel.
Zugleich ging Riedel auf die Herkunft des Namensgebers und die damit verbundene Bedeutung ein: „Der Menahem-Pressler-Preis trägt den Namen eines Magdeburger Pianisten, der vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Er erinnert uns daran, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Sachsen-Anhalt gehört, und dass wir Antisemitismus entschieden entgegentreten.“
Das Land Sachsen-Anhalt vergibt neben dem Menahem-Pressler-Preis jährlich Landesförderpreise für besonders begabte Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Sachsen-Anhalts. Sie sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Die in diesem Jahr Ausgezeichneten werden an den Musikschulen in Magdeburg, Halle (Saale), Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis unterrichtet.
Menahem-Pressler-Preis 2026 Hintergrund
Der mit 2.000 Euro dotiere Menahem-Pressler-Preis wurde 2016 ins Leben gerufen. Namenspatron ist der in Magdeburg geborene Pianist Menahem Pressler (1923-2023), der nach den Novemberpogromen 1938 aus Deutschland fliehen musste. Als Pianist gründete er später in den USA das Beaux Arts Trio, mit dem er weltweit Erfolge feierte. Seine Heimatstadt Magdeburg ernannte Pressler 2009 zum Ehrenbürger.
Die Auszeichnung richtet sich an Musikschülerinnen und -schüler, die sich durch hohe künstlerische Leistungen in der Musikschulausbildung und besondere Erfolge in Landes- und Bundeswettbewerben ausgezeichnet haben. Der Preis wurde erstmals 2017 an den Blockflötenspieler Fabian Gremm des Konservatoriums „Georg Friedrich Händel“ in Halle (Saale) vergeben.
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Text: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt