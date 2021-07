Boppard am Rhein – Die exclusive, außergewöhnliche Location bietet sich geradezu für kleine, feine Kulturveranstaltungen an. Mit einem breiten Querschnitt von Jazz, Theater, Weinprobe, Kinderlieder, Mundart, Irish Folk, leckerem Essen und einer Lesung bietet das desjährige Programm für jeden etwas.

Ein großer Dank gilt den Sponsoren und Partnern ohne die solch eine Veranstaltung nicht zu organisieren ist. Wir danken der Westenergie, der Kreissparkasse Rhein Hunsrück und der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz für die Unterstützung.

Weitere Partner sind das Hotel Sonnenhof, die Eisdiele Fabio de Lorenzi und das Weingut Michael Schneider, alle aus Boppard.

Eintrittskarten sind bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional und über die Homepage der Stadthalle, www.boppard-stadthalle.de, erhältlich.

Die Regelungen der dann geltenden Corona-Schutzverordnungen werden selbstverständlich beachtet und umgesetzt.

Zum Auftakt am Freitag, 13. August gastiert die Schräglage Jazzband aus dem Westerwald. Die Stilrichtung der Jazzband ist vornehmlich zwischen Dixieland und Swing anzusiedeln.

Eine zweifache Premiere bietet der nächste Tag. Es gastiert die freie Theatergruppe „Die Findlinge“ mit Ihrer szenischen Lesung „Mein alter Freund, der Wein“ und das Weingut Michael Schneider präsentiert 7 Weine aus dem Bopparder Hamm.

Ein Konzert zum Mitmachen und Mitlachen. Neue Musik für große und kleine Leute präsentiert Alex Schmeisser am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Die Konzerte sind ein Mitmacherlebnis der besonderen Art. Die Kinder werden aktiv mit in das Geschehen auf der Bühne einbezogen.

“Anna and me – behind the song, between the lines“ heisst es dann um 20.00 Uhr. “Anna and me“ sind Anke Schröter und Alex Schmeisser. Eine kraftvolle Soulstimme gepaart mit feinster Akustikgitarre. Das Repertoire reicht von Songs aus den 60er Jahren bis zu aktuellen Charthits, von soften, leisen Tönen bis zu rockigen Soul- und Poptiteln. Wer also in besondere Momente der Musikgeschichte eintauchen möchte, der ist bei „Anna and me“ goldrichtig.

Mundart-Musik hört man in Boppard mit „Manni’s Kleine Welt“ am Freitag, 20. August.

Mit seiner Band präsentiert Manfred Kupp die Lieder abwechslungsreich arrangiert und hervorragend live dargeboten. Lieder von Hart bis Herzlich, von Politisch bis Poetisch, von Exotisch bis Erotisch.

Paddy Schmidt, der Frontmann der Band PADDY GOES TO HOLYHEAD, der bekanntesten Irish Folk Band Deutschlands, ist nicht nur ein charismatischer Sänger, sondern auch einer der besten Mundharmonikaspieler des Planeten. Er gastiert am Samstag, 21.08. zum ersten Mal in Boppard. Sein Soloinstrument ist die Mundharmonika, die in Folk Kreisen Blues-Harp genannt wird. Paddy hat gleich einen ganzen Koffer voll davon, fast bei jedem Song greift er eine andere. Kulinarisch werden Sie heute Abend vom Hotel Sonnenhof verwöhnt. Im Eintrittspreis ist eine Portion der kulinarischen irischen Spezialität, Sheperd`s Pie, enthalten. Selbstverständlich gibt es Guinness und irischen Whiskey.

Römerbrunch mit „Quattro forte – the Sound of Sax“ am Sonntag, 22. August um 11.00 Uhr.

Genießen Sie das einmalige Ambiente des Römerkastells an einem Sonntagmorgen im August und starten mit einem Brunch in den Tag. Kulinarisch verwöhnt Sie das „Hotel Sonnenhof“ und musikalisch „Quattro forte – the Sound of Sax“. Ein kleines aber feines Ensemble, spielt sich quer durch alle musikalischen Genres und macht vor keiner Aufgabe halt. Bearbeitete Klassik steht neben Jazz und Swing, Originalkompositionen neben eigenen Arrangements. Das Buffet wird, aus hygienischen Gründen, im Hotel Sonnenhof aufgebaut. Ihre Plätze finden Sie dann im Römerkastell.

„Erst beschatten, dann bestatten“ heißt es zum Abschluss des Römersommers am Sonntag, 22. August um 19 Uhr. Bei der Koblenzerin Anja Balschun handelt es sich um eine literarische Serientäterin, die zum einen eine Vielzahl von Kurzgeschichten, zum anderen bisher zehn Kriminalromane verbrochen hat. In dreien spielen der Beerdigungsunternehmer Hannes und sein Assistent Max die Hauptrolle. Das ungewöhnliche Hobbydetektiv-Duo verhalf der Reihe um Hannes und Max zum Untertitel Erst beschatten, dann bestatten.

Fakten in Kurzform:

Veranstaltung: Römersommer- Literatur, Theater, Musik und Wein

im Römerkastell Boppard

Veranstaltungsdatum: 13., 14., 15., 20.,21. Und 22.08.2021

Eintritt: ab 17,25 €

Vorverkauf: bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional, z.B.

Tourist-Information Boppard, Marktplatz

Reisebüro Dirk Noll, Oberstrasse, Boppard

per Telefon Tel.0651-9790777

Im Internet auf www.boppard-stadthalle.de und

www.ticket-regional.de

TI Boppard