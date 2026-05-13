Veranstaltungen vom 15.05.2026 – 21.05.2026 in Boppard – Veranstaltungskalender für den Zeitraum 15.05.2026 – 21.05.2026:
Freitag, 15.05.2026
Wochenmarkt Boppard, 08.00 Uhr
Stände mit Fisch, Fleisch, Käse, Gemüse & Produkten aus der Region.
Geöffnet: 08.00 – 12.30 Uhr
Boppard, Marktplatz
Wochenmarkt Buchholz, 15.00 Uhr
Stände mit Fleisch, Gemüse & Wein aus der Region.
Geöffnet: 15.00 – 18.00 Uhr
Boppard – Buchholz, Heideplatz
Samstag, 16.05.2026
Öffentliche Stadtführung, 11.00 Uhr
Öffentliche Stadtführung durch die Geschichte Boppards.
Dauer: 1,5 Stunden / Kosten: 5,- € pro Person.
Treffpunkt: Tourist Information, Altes Rathaus, Marktplatz
Orgelmusik am Mittag in der Pfarrkirche St. Severus Boppard, Basilika St.Severus , Boppard
Kurzweilige Musik. Jeden Samstag um 12:30 Uhr mit Instrumentalisten oder Sänger aus der Umgebung.
Beginn 12.30 Uhr, Dauer 30 Minuten
Funzeltour
Boppard,Weingut Toni Lorenz
Stadtgeschichte & Wein im Laternenschein
Die perfekte Kombination aus Weinprobe und Stadtführung
Beginn: 20:00 Uhr
Cinema Boppard,
Samstag bis Dienstag, täglich um 20.00 Uhr zeigt das cinema Boppard e.V. den Film „Das Drama – Noch
mal auf Anfang“, frei ab 12.
Charlie, ein attraktiver und erfolgreicher Kurator aus England, lernt Emma kennen, eine witzige und
hübsche Lektorin, die für einen Verlag in Cambridge arbeitet. Nach einer kurzen intensiven
Liebesgeschichte beginnt das scheinbar perfekte Paar mit Hilfe von Charlies bestem Freund Mike und
dessen Frau Rachel mit der Planung ihrer Hochzeit…
Pankratiuskirmes Herschwiesen
Pankratiuskirmes Herschwiesen im Pfarrhof
Buntes Programm am Samstag und Sonntag
Sonntag, 17.05.2026
Kurkonzert Boppard
Boppard, Musikpavillon Rheinallee, Boppard
Konzert mit dem Frauenchor Heideklang um 10:30 Uhr im Musikpavillon Rheinallee.
Eintritt frei.
Kurkonzert Boppard-Bad Salzig
Nachbarschaftsplatz, Boppard-Bad Salzig
Kurkonzert mit dem Bälzer Frauenchor auf dem Nachbarschaftsplatz Boppard-Bad Salzig.
Eintritt frei.
Themensonntag – Bopparder Mai
Verkaufsoffener Sonntag ab 13:00 Uhr
Die Bopparder Einzelhändler und Gastronomen wünschen Ihnen einen kurzweiligen Tag in der
lebendigen Innenstadt.
Weingut Toni Lorenz – Food Pairing
Stadthalle Boppard,
Wein kann mehr als du denkst
Food Pairing zum Mitprobieren am Bopparder Mai.
Am 17. Mai von 12 bis 16 Uhr.
Schnupperkurs auf dem Mittelrhein Klettersteig 2026
Boppard Klettersteig
Die ersten Schritte auf dem Klettersteig in Boppard mit unserem Grundkurs. Unser Schnupperkurs in
Boppard ist der erste Schritt in die Klettersteigwelt. Treffpunkt: Remigiusplatz/Mühltal 10:00 Uhr
Kurparkführungen 2026
Kurpark Bad Salzig, Boppard
Führung durch den Welterbegarten Kurpark Bad Salzig
Lernen Sie das neue „Börnchen“ kennen
Treffpunkt ist freitags jeweils um 16:00 Uhr und sonntags um 15:00 Uhr, jeweils an der Zapfstelle
„Börnchen“, Ecke Römerstraße / Salzbornstraße in Bad Salzig.
Pankratiuskirmes Herschwiesen
Pankratiuskirmes Herschwiesen im Pfarrhof
Buntes Programm am Samstag und Sonntag
Cinema Boppard,
Sonntag bis Dienstag, täglich um 20.00 Uhr zeigt das cinema Boppard e.V. den Film „Das Drama – Noch
mal auf Anfang“, frei ab 12.
Charlie, ein attraktiver und erfolgreicher Kurator aus England, lernt Emma kennen, eine witzige und
hübsche Lektorin, die für einen Verlag in Cambridge arbeitet. Nach einer kurzen intensiven
Liebesgeschichte beginnt das scheinbar perfekte Paar mit Hilfe von Charlies bestem Freund Mike und
dessen Frau Rachel mit der Planung ihrer Hochzeit…
Montag, 18.05.2026
Cinema Boppard,
Montag und Dienstag, täglich um 20.00 Uhr zeigt das cinema Boppard e.V. den Film „Das Drama – Noch
mal auf Anfang“, frei ab 12.
Charlie, ein attraktiver und erfolgreicher Kurator aus England, lernt Emma kennen, eine witzige und
hübsche Lektorin, die für einen Verlag in Cambridge arbeitet. Nach einer kurzen intensiven
Liebesgeschichte beginnt das scheinbar perfekte Paar mit Hilfe von Charlies bestem Freund Mike und
dessen Frau Rachel mit der Planung ihrer Hochzeit…
Dienstag, 19.05.2026
Bilderbuchkino
Stadtbibliothek Boppard: Robin und der Ritter Ich-Ich-Ich
Kurfürstliche Burg Boppard,
Alle fürchten sich vor dem eitlen und habgierigen Ritter Ich-ich-ich. Alle? Nein! Der tapfere Robin will nicht
länger für den reichen Ritter schuften. In der Schatzkammer steckt er noch schnell eine leuchtende
Münze ein und dann haut er ab…
Für Kinder ab 4 Jahre. Der Eintritt ist frei.
Cinema Boppard,
Dienstag,um 20.00 Uhr zeigt das cinema Boppard e.V. den Film „Das Drama – Noch mal auf Anfang“,
frei ab 12.
Charlie, ein attraktiver und erfolgreicher Kurator aus England, lernt Emma kennen, eine witzige und
hübsche Lektorin, die für einen Verlag in Cambridge arbeitet. Nach einer kurzen intensiven
Liebesgeschichte beginnt das scheinbar perfekte Paar mit Hilfe von Charlies bestem Freund Mike und
dessen Frau Rachel mit der Planung ihrer Hochzeit…
Mittwoch, 20.05.2026
Funzeltour
Boppard,Weingut Toni Lorenz
Stadtgeschichte & Wein im Laternenschein
Die perfekte Kombination aus Weinprobe und Stadtführung
Beginn: 20:00 Uhr
Donnerstag, 21.05.2026
Weingut Toni Lorenz-Lorenz WeinZeit in Boppard
Lorenz WeinZeit in Boppard
6 Weine · 60 Minuten · Ein echtes Stück Mittelrhein
Manchmal braucht es nicht viel Zeit – nur die richtige.
Termin
Jeden Donnerstag · 17:00 Uhr
vom 21. Mai bis 29. Oktober
Laufende Ausstellungen und Vorstellungen im Museum Boppard:
Ausstellung von 01/05/2026 – 05/09/2026 täglich außer Montag
Everything in its right Place
Die Studierenden der Fachklasse für Malerei und Grafik präsentieren eine gemeinsame Ausstellung, die
bewusst mit klassischen Erwartungen bricht. Durch die Verbindung verschiedener Kunstformen entsteht
ein vielseitiges künstlerisches Spektrum, getragen von Neugier, Experimentierfreude und großer Hingabe.
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Text: Tourist Information Boppard