Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester – Zum Jahreswechsel ruft Brot für die Welt zu Spenden auf – Hamburg, 27.12.2025 | Unter dem Motto „Brot statt Böller“ ruft das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt seit über 40 Jahren traditionell zum Jahreswechsel zu Spenden auf. Erneut wurden im vergangenen Jahr Rekordumsätze mit Feuerwerksartikeln in Deutschland erzielt. Mit nur einem Teil dieses Geldes könnten Projekte ermöglicht werden, die Menschen im Globalen Süden ein dauerhaft würdiges Leben schenken.
„Beginnen Sie das neue Jahr mit einem Geschenk für Menschen in Not!“ appelliert Landespastorin Annika Woydack. „Wenn auch Sie sich entscheiden, Silvester etwas leiser zu begehen, etwas weniger Raketen in den Himmel zu senden und das eingesparte Geld für Brot für die Welt zu spenden, so können wir damit Projekte im Kampf gegen Hunger unterstützen. Und sorgen gleichzeitig dafür, dass es etwas sicherer zugeht und unsere Luft weniger belastet wird.“
Ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht genügend zu essen. Jeder zwölfte Mensch hungert und jedes fünfte Kind ist unterernährt. Seit einigen Jahren steigt der chronische Hunger, im vergangenen Jahr hungerten mehr als 673 Millionen Menschen auf der Welt.
Gleichzeitig wurden zum Jahreswechsel 2024/25 in Deutschland 197 Millionen Euro für Böller und Feuerwerk ausgegeben – noch einmal 17 Millionen mehr als im Vorjahr und damit eine Rekordsumme. Etwa ein Drittel der Deutschen legt 20 bis 50 Euro für Feuerwerk auf den Tisch, gut ein weiteres Drittel 10 bis 20 Euro.
Wie konkret Spenden Leben verändern können, zeigt ein Blick in die Partnerprojekte von Brot für die Welt: „Mit 70 Euro können wir in Burkina Faso 100 kg Bohnensamen kaufen. Damit schenken Sie 100 Familien Nahrung, Hoffnung und Freude für ein ganzes Jahr!“ sagt Rabea Brandt, Referentin für Brot für die Welt in Hamburg. Dank der Spenden kann Brot für die Welt gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen Menschen im Globalen Süden dabei unterstützen, ihr Land ökologisch zu bebauen und sich so selbstständig mit Getreide, Obst und Gemüse zu versorgen.
Spenden für Brot statt Böller online unter: https://www.brot-fuer-die-welt.de/brotstattboeller
Oder:
Spendenkonto:
Brot für die Welt
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
Bank für Kirche und Diakonie
Mehr Informationen: https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/brot-statt-boeller
Hintergrund:
Die Aktion „Brot statt Böller“ gibt es seit 1981. Damals sammelte die evangelische Kirchengemeinde Bargteheide (Schleswig-Holstein) unter diesem Motto zum Jahresende Spenden zugunsten von Brot für die Welt. Das war der Grundstein für die Spendenaktion „Brot statt Böller“, die sich in ganz Deutschland etabliert hat.
Brot für die Welt ist das weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen. Gegründet 1959, fördert das Werk heute in mehr als 90 Ländern Projekte zur Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. Im Zentrum der Arbeit stehen die Überwindung von Mangelernährung, die Förderung von Bildung und Gesundheit, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Wahrung der Menschenrechte. Informationen unter www.brot-fuer-die-welt.de
***
Text: Diakonisches Werk Hamburg