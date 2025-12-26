Prominente Todesfälle 2025 – Wer ist 2025 gestorben? Der große Jahresrückblick 2025 – Prominente Persönlichkeiten, die uns 2025 verlassen haben – Während viele Menschen am 2. Weihnachtstag noch im Kreis ihrer Familien zusammensitzen, Kerzen brennen und Erinnerungen geteilt werden, liegt über diesen Tagen oft eine besondere Stille. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Freude, sondern auch eine Zeit des Innehaltens, des Rückblicks und der Dankbarkeit. Gerade jetzt, in diesen ruhigen Stunden zwischen den Jahren, wird spürbar, wie wertvoll die Spuren sind, die Menschen in unserem Leben – und in unserer Welt – hinterlassen.
Das Jahr 2025 war geprägt von bedeutenden Verlusten in Kultur, Wissenschaft, Politik, Sport und Unterhaltung. Zahlreiche Persönlichkeiten, die durch ihre Lebensleistung Millionen Menschen inspiriert, unterhalten oder bewegt haben, sind in diesem Jahr verstorben. Von Ikonen des Films über einflussreiche Politiker bis hin zu prägenden Künstlern – ihr Wirkungsbereich war groß, ihre Leistungen oft wegweisend.
In diesem Rückblick würdigen wir bekannte Namen, deren Tod im Jahr 2025 weltweit Beachtung fand – und erinnern an das, wofür sie bekannt waren.
Ein Jahr des Abschieds – Überblick der wichtigsten Todesfälle 2025
2025 verabschiedeten sich unter anderem:
-
Jane Goodall, die weltberühmte Primatologin und Umweltaktivistin, deren Feldforschung über Schimpansen Wissenschaft und Gesellschaft geprägt hat.
-
Robert Redford, Hollywood-Legende, Schauspieler, Regisseur und Gründer des Sundance Film Festivals.
-
Diane Keaton und Gene Hackman, zwei Oscar-gekrönte Schauspielgrößen mit jahrzehntelanger Filmkarriere.
-
Ozzy Osbourne, eine Schlüsselfigur des Heavy-Metal-Genres mit globalem Einfluss.
-
Brian Wilson, Mitbegründer der Beach Boys und musikalische Legende des 20. Jahrhunderts.
Diese Liste stellt nur einen Ausschnitt der vielen Persönlichkeiten dar, die in diesem Jahr verstorben sind – sie zeigt jedoch die Breite der Bereiche, in denen Menschen Außergewöhnliches geleistet haben.
Prominente Todesfälle 2025
|Vorname Name
|Beruf / Wofür bekannt
|Geburtsdatum
|Sterbedatum
|Jane Goodall
|Primatologin, Umweltforschende
|*03.04.1934
|†01.10.2025
|Horst Köhler
|Politiker, Bundespräsident
|*22.02.1943
|†01.02.2025
|Ellen & Alice Kessler
|Tänzerinnen, Entertainerinnen
|*20.08.1936
|†17.11.2025
|Ulli Potofski
|Sportjournalist, Moderator
|*07.07.1952
|†02.08.2025
|Diane Keaton
|Schauspielerin
|*05.01.1946
|†11.10.2025
|Bernhard Vogel
|Politiker, Ministerpräsident
|*19.12.1932
|†02.03.2025
|Ozzy Osbourne
|Musiker, Sänger (Black Sabbath)
|*03.12.1948
|†22.07.2025
|Robert Redford
|Schauspieler, Regisseur, Produzent
|*18.08.1936
|†16.09.2025
|Laura Dahlmeier
|Biathletin, Olympiasiegerin
|*22.08.1993
|†28.07.2025
|Carlo von Tiedemann
|Moderator, Entertainer
|*20.10.1943
|†08.06.2025
|Udo Kier
|Schauspieler
|*14.10.1944
|†23.11.2025
|Frank Mill
|Fußballspieler
|*23.07.1958
|†05.08.2025
|Claudia Cardinale
|Schauspielerin
|*15.04.1938
|†23.09.2025
|Dick Cheney
|US-Politiker, Vizepräsident
|*30.01.1941
|†03.11.2025
|Max Schautzer
|Moderator
|*14.08.1940
|†29.01.2025
|Gene Hackman
|Schauspieler
|*30.01.1930
|†18.02.2025
|Val Kilmer
|Schauspieler
|*31.12.1959
|†01.04.2025
|AnNa R.
|Sängerin (Rosenstolz)
|*25.12.1969
|†16.03.2025
|Hulk Hogan
|Wrestler, Entertainer
|*11.08.1958
|†24.07.2025
|Horst Janson
|Schauspieler
|*04.10.1935
|†28.01.2025
|Marianne Faithfull
|Sängerin, Schauspielerin
|*29.12.1946
|†30.01.2025
|Rolf Schimpf
|Schauspieler
|*14.11.1924
|†22.03.2025
|George Foreman
|Boxer, Unternehmer
|*10.01.1949
|†21.03.2025
|Gerhard Baum
|Politiker, Diplomat
|*28.10.1932
|†15.02.2025
|Ingrid van Bergen
|Schauspielerin
|*15.06.1931
|†28.11.2025
|Arthur Cohn
|Filmproduzent
|*04.02.1927
|†12.12.2025
|Papst Franziskus
|Papst, Kirchenoberhaupt
|*17.12.1936
|†21.04.2025
|Helmut Thoma
|TV-Manager
|*03.05.1939
|†03.05.2025
|Richard Chamberlain
|Schauspieler
|*31.03.1934
|†29.03.2025
|Rolf Becker
|Schauspieler
|*31.03.1935
|†12.12.2025
|Otto Schenk
|Schauspieler, Regisseur
|*12.06.1930
|†09.01.2025
|Hans Peter Korff
|Schauspieler
|*24.08.1942
|†09.03.2025
|Jack White
|Musiker
|*02.09.1940
|†16.10.2025
|Horst Krause
|Schauspieler
|*18.12.1941
|†05.09.2025
|Margot Friedländer
|Zeitzeugin, Autorin
|*05.11.1921
|†09.05.2025
|Rob Reiner
|Schauspieler, Regisseur
|*06.03.1947
|†14.12.2025
|Brian Wilson
|Musiker (The Beach Boys)
|*20.06.1942
|†11.06.2025
|Pat Finn
|Schauspieler
|*1965
|†22.12.2025
|Uwe Kockisch
|Schauspieler
|*1944
|†22.12.2025
|May Britt
|Schauspielerin
|*22.08.1934
|†11.12.2025
|Chris Rea
|Musiker
|*04.03.1951
|†22.12.2025
Jede einzelne Person auf dieser Liste hat auf ihre Weise die Welt geprägt – sei es durch bahnbrechende Forschung, unvergessliche Rollen, politische Verantwortung, musikalische Innovation oder kulturelle Präsenz. Viele dieser Persönlichkeiten waren über Jahrzehnte hinweg aktiv, und ihr Einfluss wirkt weit über ihr Leben hinaus.
Das Gedenken an sie zeigt: Leistung und Inspiration sind dauerhafte Werte, die auch über den Tod hinaus nachwirken.
Im Folgenden werfen wir einen persönlichen Blick auf die Lebenswege dieser außergewöhnlichen Menschen.
Die kurzen Biografien und Karriere-Highlights erinnern daran, wer sie waren, was sie geschaffen haben und warum ihr Wirken bis heute nachhallt.
Sie erzählen von Mut, Talent, Leidenschaft, Verantwortung und von Spuren, die weit über eine einzelne Lebenszeit hinaus sichtbar bleiben.
Jede Geschichte steht für ein Kapitel unserer gemeinsamen Zeitgeschichte – und für ein Vermächtnis, das nicht vergessen werden darf.
Wer ist 2025 gestorben? Biografien & Lebenshighlights 2025
Jane Goodall
Jane Goodall war eine britische Primatologin und Umweltaktivistin, die durch ihre einzigartige Feldforschung zu Schimpansen im Gombe-Nationalpark weltberühmt wurde. Sie zeigte, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und komplexe soziale Beziehungen haben – Erkenntnisse, die das Verständnis der Tierwelt revolutionierten. Goodall engagierte sich bis ins hohe Alter für Naturschutz und Tierschutz.
Horst Köhler
Horst Köhler war ein deutscher Politiker und Staatsmann. Er diente als Bundespräsident von 2004 bis 2010 und zuvor als Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF). Bekannt war er für seinen nüchternen, integrativen Stil und seine Wirtschaftskompetenz.
Ellen & Alice Kessler
Die Kessler-Zwillinge waren ein legendäres deutsches Show-Duo, das in den 1950er und 60er Jahren internationale Bekanntheit erlangte. Mit Tanz, Gesang und Choreografien prägten sie das Varieté- und Fernsehleben Deutschlands.
Ulli Potofski
Ulli Potofski war ein deutscher Sportjournalist und Moderator, der durch seine Arbeit im Fernsehen und seine Berichterstattung über Sportereignisse einem breiten Publikum bekannt wurde.
Diane Keaton
Diane Keaton war eine US-amerikanische Schauspielerin, die mit Rollen in Klassikern wie Der Pate und Annie Hall zu einer der prägnantesten Figuren Hollywoods wurde. Gefeiert für ihre Vielseitigkeit und ihren einzigartigen Stil, erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen.
Bernhard Vogel
Der deutsche Politiker Bernhard Vogel war langjähriger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Er zählte zu den prägenden Persönlichkeiten der CDU in Deutschland.
Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne war ein britischer Musiker und Sänger, bekannt als „Prince of Darkness“ und Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath. Mit seinem markanten Stil prägte er das Genre nachhaltig.
Robert Redford
Robert Redford war eine Hollywood-Legende als Schauspieler, Regisseur und Produzent. Er spielte in Filmen wie Der Clou oder Die Unbestechlichen und gründete das Sundance Film Festival, das unabhängiges Kino förderte.
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier war eine deutsche Biathletin und Olympiasiegerin. Sie gewann mehrere Weltmeistertitel und gehörte zu den erfolgreichsten Athletinnen ihres Sports.
Carlo von Tiedemann
Carlo von Tiedemann war ein deutscher Fernsehmoderator und Entertainer, der jahrelang mit seiner moderierenden Präsenz im deutschen Fernsehen präsent war.
Udo Kier
Udo Kier war ein deutscher Schauspieler, der sowohl im europäischen als auch im internationalen Kino arbeitete. Seine Rollen in avantgardistischen und Mainstream-Filmen machten ihn zu einer Kultfigur.
Frank Mill
Frank Mill war ein deutscher Fußballspieler, der in den 1980er und 90er Jahren aktiv war. Er spielte unter anderem für Borussia Mönchengladbach und war bekannt für seine Torjägerqualitäten.
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale war eine italienische Schauspielerin, die international mit Rollen in Klassikern wie Der Leopard erfolgreich war.
Dick Cheney
Dick Cheney war US-Vizepräsident unter George W. Bush und spielte eine zentrale Rolle in der amerikanischen Politik der frühen 2000er Jahre, besonders im Verteidigungs- und Sicherheitspolitikbereich.
Max Schautzer
Max Schautzer war ein österreichisch-deutscher Fernsehmoderator, der über Jahrzehnte im deutschen Fernsehen präsent war.
Gene Hackman
Gene Hackman war ein US-amerikanischer Schauspieler, bekannt durch Filme wie French Connection und Unforgiven. Er gewann mehrere Oscars und prägte das moderne Hollywood-Kino.
Val Kilmer
Val Kilmer war ein US-amerikanischer Schauspieler, bekannt aus Blockbustern wie Top Gun und Batman Forever.
AnNa R.
AnNa R. war die Sängerin des deutschen Popduos Rosenstolz, das durch emotionale Songs großen Einfluss auf die deutschsprachige Musikszene hatte.
Hulk Hogan
Hulk Hogan war ein US-amerikanischer Wrestler und Entertainer, der als einer der größten Stars der Wrestling-Geschichte gilt.
Horst Janson
Horst Janson war ein deutscher Schauspieler, der in Film und Fernsehen ein langes, vielseitiges Wirken zeigte.
Marianne Faithfull
Marianne Faithfull war eine britische Sängerin und Schauspielerin, die mit Songs und ihrem rebellischen Stil die 60er und 70er Jahre musikalisch prägte.
Rolf Schimpf
Rolf Schimpf war ein deutscher Schauspieler mit zahlreichen Rollen im Film und Fernsehen über viele Jahrzehnte.
George Foreman
George Foreman war ein US-amerikanischer Boxer und Unternehmer, zweimaliger Weltmeister und später erfolgreicher Geschäftsmann mit eigener Grill-Marke.
Gerhard Baum
Gerhard Baum war ein deutscher Politiker und Diplomat, der als Innenminister und Juraprofessor wirkte.
Ingrid van Bergen
Ingrid van Bergen war eine deutsche Schauspielerin, die in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte.
Arthur Cohn
Arthur Cohn war ein Schweizer Filmproduzent, der mehrere Oscars gewann und bedeutende Filme weltbekannt machte.
Papst Franziskus
Papst Franziskus war das Oberhaupt der Katholischen Kirche mit besonderem Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Dialog.
Helmut Thoma
Helmut Thoma war ein deutscher TV-Manager, der das Privatfernsehen in Deutschland mitgeprägt hat.
Richard Chamberlain
Richard Chamberlain war ein US-amerikanischer Schauspieler, berühmt durch Serienrollen wie Dr. Kildare und zahlreiche Filmauftritte.
Rolf Becker
Rolf Becker war ein deutscher Schauspieler mit einer langen Karriere in Theater, Film und TV.
Otto Schenk
Otto Schenk war ein österreichischer Schauspieler und Regisseur, bekannt für Bühne und Opern-Inszenierungen.
Hans Peter Korff
Hans Peter Korff war ein deutscher Schauspieler, der in vielen Film- und Fernsehrollen zu sehen war.
Jack White
Jack White (Horst Nußbaum) war ein deutscher Musiker und Produzent, der zahlreiche Hits schrieb und große Erfolge in der Schlager- und Popwelt hatte.
Horst Krause
Horst Krause war ein deutscher Schauspieler, bekannt vor allem durch seine Rolle im „Polizeiruf 110“.
Margot Friedländer
Margot Friedländer war eine deutsche Zeitzeugin des Holocaust und Autorin, die über ihre Erlebnisse Zeugnis ablegte.
Rob Reiner
Rob Reiner war ein US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur, bekannt für Filme wie Harry & Sally und Stand by Me.
Brian Wilson
Brian Wilson war Mitbegründer der Beach Boys und einer der wichtigsten Songwriter der Pop- und Rockgeschichte.
Pat Finn
Pat Finn war ein US-amerikanischer Schauspieler, bekannt durch zahlreiche Film- und TV-Rollen.
Uwe Kockisch
Uwe Kockisch war ein deutscher Schauspieler, der vor allem für seine Rollen in Krimiserien und Filmen bekannt war.
May Britt
May Britt war eine schwedische Schauspielerin, die in den 1950er und 60er Jahren im Hollywood-Film Karriere machte.
Chris Rea
Chris Rea war ein britischer Sänger, Songwriter und Gitarrist, der mit seiner markanten Stimme und seinem gefühlvollen Blues- und Soft-Rock-Stil Weltruhm erlangte. Besonders bekannt wurde er durch Songs wie „The Road to Hell“, „Josephine“ und den zeitlosen Weihnachtsklassiker „Driving Home for Christmas“, der bis heute jedes Jahr zur Weihnachtszeit Millionen Menschen begleitet.
Der große Jahresrückblick 2025 : Abschließende Gedanken
Wenn ein Jahr zu Ende geht, bleiben nicht nur Zahlen, Ereignisse und Schlagzeilen zurück – es bleiben vor allem die Menschen, die dieses Jahr geprägt haben. Die hier versammelten Namen stehen für Lebenswerke, die Generationen berührt, inspiriert und begleitet haben.
Ob auf der großen Bühne, in der Politik, in der Wissenschaft, im Sport oder in der Kunst: Jeder dieser Menschen hat Spuren hinterlassen, die nicht verblassen. Ihr Wirken lebt weiter – in Filmen, Liedern, Büchern, Erinnerungen, Gedanken und in den Herzen all jener, die sie begleitet haben.
Dieser Jahresrückblick ist deshalb mehr als eine Aufzählung von Abschieden. Er ist eine Einladung zum Innehalten. Zum Erinnern. Und zum Dank für all das, was diese Persönlichkeiten der Welt geschenkt haben.
Möge ihr Vermächtnis uns begleiten – über dieses Jahr hinaus. (hk)