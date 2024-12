Brot statt Böller: Mehr Einsatz gegen Hunger

Zum Jahreswechsel ruft Brot für die Welt zu Spenden auf – Hamburg, 27.12.2024 | Unter dem Motto „Brot statt Böller“ ruft das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt seit über 40 Jahren traditionell zum Jahreswechsel zu Spenden auf. Erneut wurden im vergangenen Jahr Rekordumsätze mit Feuerwerksartikeln in Deutschland erzielt. Brot für die Welt lädt dazu ein, die Ausgaben für Feuerwerk deutlich zurückzufahren und sich gemeinsam mit dem Hilfswerk für Rekorde im Engagement gegen Hunger einzusetzen.

„Beginnen Sie das neue Jahr mit einem Geschenk für Menschen in Not!“ appelliert Landespastorin Annika Woydack. „Wenn auch Sie sich entscheiden, Silvester etwas leiser zu begehen, etwas weniger Raketen in den Himmel zu senden und das eingesparte Geld für Brot für die Welt zu spenden, so können wir damit Projekte im Kampf gegen Hunger unterstützen.“

Ein Drittel der Weltbevölkerung hat nicht genügend zu essen. Jeder elfte Mensch hungert und jedes fünfte Kind ist unterernährt. Seit einigen Jahren steigt der chronische Hunger, im vergangenen Jahr hungerten mehr als 733 Millionen Menschen auf der Welt.

Gleichzeitig wurden im Jahr 2023 in Deutschland erneut 180 Millionen Euro für Böller und Feuerwerk ausgegeben. Etwa ein Drittel der Deutschen legt 20 bis 50 Euro für Feuerwerk auf den Tisch, gut ein weiteres Drittel 10 bis 20 Euro.

„Mit 70 Euro können wir in Burkina Faso 100 kg Bohnensamen kaufen. Damit schenken Sie 100 Familien Nahrung und Freude für ein ganzes Jahr!“ sagt Linda Corleis, Referentin für Brot für die Welt in Hamburg. Dank der Spenden kann Brot für die Welt gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen Menschen in armen Ländern dabei unterstützen, ihr Land ökologisch zu bebauen und sich so selbstständig mit Getreide, Obst und Gemüse zu versorgen.

Spenden für Brot statt Böller online unter: https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/brot-statt-boeller

Oder:

Spendenkonto:

Brot für die Welt

IBAN: DE10 1006 1006 0500 500500

BIC: GENODED1KDB

Bank für Kirche und Diakonie

Hintergrund:

Die Aktion „Brot statt Böller“ gibt es seit 1981. Damals sammelte die evangelische Kirchengemeinde Bargteheide (Schleswig-Holstein) unter diesem Motto zum Jahresende Spenden zugunsten von Brot für die Welt. Das war der Grundstein für die Spendenaktion „Brot statt Böller“, die sich in ganz Deutschland etabliert hat.

Brot für die Welt ist das weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen. Gegründet 1959, fördert das Werk heute in mehr als 90 Ländern Projekte zur Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. Im Zentrum der Arbeit stehen die Überwindung von Mangelernährung, die Förderung von Bildung und Gesundheit, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Wahrung der Menschenrechte. Informationen unter www.brot-fuer-die-welt.de.

Text: Diakonisches Werk Hamburg