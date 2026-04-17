DJ GerreG veröffentlicht „Reggae Party“ – Sommerhit bringt Beach-Feeling auf die Tanzflächen – Mit „Reggae Party“ veröffentlicht DJ GerreG seinen neuesten Song, der ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Zeitgleich erschien das offizielle Musikvideo, das bereits 1 Tag nach Veröffentlichung 1.000 Aufrufe hatte, auf seinem YouTube-Kanal und unterstreicht die sommerliche Leichtigkeit und Lebensfreude des Tracks.
Mit „Reggae Party“ setzt DJ GerreG bewusst auf warme Sounds, entspannte Rhythmen und eine klare Botschaft: Musik soll verbinden, bewegen und für unvergessliche Momente sorgen. Der Song vereint klassische Reggae-Elemente mit modernen Dance- und Party-Vibes und richtet sich an alle, die den Sommer nicht nur hören, sondern fühlen wollen.
Sommer, Freiheit und pure Lebensfreude
Der Titel transportiert genau das, was viele Menschen mit der warmen Jahreszeit verbinden: Strand, Sonnenuntergänge, gute Gespräche und ausgelassene Partys unter freiem Himmel. „Reggae Party“ ist dabei nicht nur ein Song für den Urlaub, sondern auch für Hochzeiten, Events und jede Feier, bei der echte Stimmung gefragt ist.
Als erfahrener Event- und Hochzeits-DJ weiß DJ GerreG genau, worauf es bei einem funktionierenden Musikmix ankommt. Dieses Gespür ist auch in der Produktion deutlich hörbar. Der Track wurde gezielt so aufgebaut, dass er sowohl im Radio als auch auf der Tanzfläche funktioniert.
Musikvideo bringt tropische Nachtstimmung
Parallel zum Release erschien das offizielle Musikvideo, das visuell genau dort ansetzt, wo der Song beginnt: bei einer tropischen Beachparty. Tanzende Menschen im Sand, warme Lichter, bewegte Bilder und eine Atmosphäre, die den Zuschauer direkt in eine Sommernacht versetzt, prägen das Video.
https://www.youtube.com/@DJGerreG
Die Kombination aus Musik und Bild schafft ein stimmiges Gesamtpaket, das nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitfühlen und Mittanzen einlädt.
DJ GerreG verbindet Musik mit Engagement
Hinter dem Künstler DJ GerreG steht nicht nur musikalische Leidenschaft, sondern auch ein starkes persönliches Engagement. Ein Teil seiner Einnahmen fließt in die Rettung von Hunden aus Tötungsstationen in Europa. Damit verbindet er seine Musik mit einem klaren Ziel: nicht nur Menschen zu begeistern, sondern auch aktiv etwas zu bewegen.
Jetzt auf allen Plattformen verfügbar
„Reggae Party“ ist ab sofort auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Musikvideo kann auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG angesehen werden.
Über DJ GerreG
DJ GerreG ist ein deutscher DJ und Musikproduzent mit langjähriger Erfahrung im Event- und Musikbereich. Neben eigenen Produktionen steht er regelmäßig als Event- und Hochzeits-DJ auf der Bühne. Seine Musik verbindet emotionale Elemente mit tanzbaren Strukturen und richtet sich an ein breites Publikum.
Weitere Informationen, Musik und Kontaktmöglichkeiten von DJ GerreG finden Sie unter:
https://djgerreg.de
Pressekontakt
G-MusiQ Records
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Web: www.gmusiqrecords.de
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Text: G-MusiQ Records / DJ GerreG