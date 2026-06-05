DJ GerreG veröffentlicht „Stumblin’ In (Summer Night Mix)“ – Sommerfeeling, Party-Vibes und gute Laune pur – Mit „Stumblin’ In (Summer Night Mix)“ veröffentlicht DJ GerreG einen modernen Feel-Good-Dance-Track, der pünktlich zum Sommer 2026 für gute Laune, Urlaubsstimmung und volle Tanzflächen sorgen soll. Der Song ist ab sofort auf allen bekannten Streamingportalen verfügbar und wurde bereits vor der offiziellen Veröffentlichung monatelang erfolgreich auf Partys und Events gespielt.
Der neue Titel verbindet sommerliche Dance-Sounds mit eingängigen Melodien, modernen Beats und einer Atmosphäre, die sofort an warme Nächte, Strandbars, Festivals und ausgelassene Sommerpartys erinnert. Genau diese Mischung macht den Song zu einem echten Gute-Laune-Track mit Ohrwurm-Potenzial.
„Das ist meine persönliche Party-Version, die ich schon lange auf Veranstaltungen spiele. Die Reaktionen darauf waren immer unglaublich positiv. Deshalb wollte ich den Song unbedingt offiziell veröffentlichen“, erklärt DJ GerreG.
Parallel zur Veröffentlichung erschien auch das offizielle Musikvideo auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG, der mittlerweile über 47.000 Abonnenten zählt. Das Video setzt die sommerliche Stimmung des Songs visuell um und transportiert das Lebensgefühl von Freiheit, Leichtigkeit und gemeinsamen unvergesslichen Momenten.
DJ GerreG ist seit vielen Jahren als Hochzeits- und Event-DJ aktiv und verbindet moderne Party-Musik mit emotionalen Momenten und energiegeladenen Dancefloor-Sounds. Neben der Musik engagiert sich der Künstler intensiv im Tierschutz und unterstützt regelmäßig Rettungsaktionen für Hunde aus rumänischen Tötungsstationen.
Mehr über DJ GerreG und seine neueste Veröffentlichung „Stumblin’ In (Summer Night Mix)“
Mit „Stumblin’ In (Summer Night Mix)“ liefert DJ GerreG nun den passenden Soundtrack für den Sommer 2026.
🎬 Musikvideo auf YouTube:
https://youtu.be/4iG3se1aXBI
🎧 Jetzt streamen auf Spotify:
https://open.spotify.com/intl-de/track/290K7mJTnv1m7fmtfFjEpj?si=f1ff2965a6da4218
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https://instagram.com/djgerreg
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https://www.youtube.com/@DJGerreG
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Bild & Text Stumblin’ In (Summer Night Mix): DJ GerreG
Quellen: DJ GerreG / G-MusiQ Records