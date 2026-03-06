Wie schön, dass es dich gibt – DJ GerreG veröffentlicht modernen Discofox-Schlager – Der neue Song verbindet emotionale Dankbarkeit mit tanzbarem Discofox und eignet sich besonders für Hochzeiten und persönliche Widmungen.
Mit „Wie schön, dass es dich gibt“ veröffentlicht DJ GerreG einen gefühlvollen und zugleich tanzbaren neuen Discofox-Schlager, der ab heute (6. März 2026) auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar ist. Der Song verbindet emotionale Dankbarkeit mit einer eingängigen Melodie und richtet sich an Menschen, die einem im Leben besonders viel bedeuten.
Die Idee zu diesem Titel entstand ursprünglich aus einem sehr persönlichen Anlass: Zu Weihnachten des vergangenen Jahres schrieb DJ GerreG für seine Eltern den Song „Wie schön, dass es euch gibt“. Nachdem dieser Titel im Freundes- und Bekanntenkreis vorgestellt wurde, entstand der Gedanke, zusätzlich eine Version in der Einzahl zu veröffentlichen. Dadurch wurde der Song universeller einsetzbar – als Liebeslied, als Dankeschön an einen Partner oder als musikalische Widmung an einen besonderen Menschen. Mit nur wenigen textlichen Anpassungen und einer neuen Gesangsaufnahme entstand schließlich „Wie schön, dass es dich gibt“.
“Wie schön, dass es dich gibt“ von DJ GerreG
Der Titel ist bereits die fünfte Veröffentlichung von DJ GerreG. Zuvor erschienen bereits mehrere emotionale Songs, die sich thematisch mit besonderen Momenten im Leben beschäftigen, darunter „Wenn Liebe bleibt“, „Wir seh’n uns wieder, irgendwann“ sowie „Hasta volvernos a encontrar“. Mit diesen Veröffentlichungen setzt DJ GerreG bewusst auf Musik mit Gefühl, die Menschen berührt und persönliche Geschichten widerspiegelt.
Auch im Live-Einsatz hat sich der neue Titel bereits bewährt. DJ GerreG spielt sowohl die ursprüngliche Version als auch die neue Fassung regelmäßig auf seinen Veranstaltungen. Besonders als Ehrentanz oder Elterntanz auf Hochzeiten findet der Song großen Anklang und überzeugt durch seine emotionale Botschaft sowie seinen gut tanzbaren Discofox-Rhythmus.
Mit der Veröffentlichung möchte DJ GerreG ein Lied schaffen, das Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe musikalisch ausdrückt – Gefühle, für die im Alltag oft die passenden Worte fehlen.
„Wie schön, dass es dich gibt“ ist ab sofort auf allen bekannten Streamingplattformen verfügbar.
Über DJ GerreG
DJ GerreG ist Hochzeits- und Event-DJ sowie Musikproduzent. Seine Songs verbinden moderne Schlager- und Discofox-Elemente mit emotionalen Botschaften und sind sowohl für Tanzflächen als auch für besondere persönliche Momente gedacht.
🎧 Mehr von DJ GerreG
👉 Webseite: https://djgerreg.de
🎧 Spotify: https://djgerreg.de/spotify
📸 Instagram: https://instagram.com/djgerreg
▶️ YouTube: https://www.youtube.com/@DJGerreG
🛒 Songs (vor Release) kaufen: https://gmusiqrecords.de/shop
Text: DJ GerreG, DJ und Musikproduzent aus Norddeutschland